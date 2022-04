Julieta Loreto muestra su mirada a través del cine y la fotografía

"El cine y la fotografía han sido mi corazón y mayor pasión, son de las cosas que me motivan a seguir creyendo y a tener ese conocimiento y mirada abierta a lo que está pasando, y sobre todo a compartirlo con todos", Julieta Loreto.

La talentosa fotógrafa y creadora visual Julieta Loreto, originaria de Cuernavaca, participó recientemente en la 1ra. Muestra de Cine Independiente dirigido por Mujeres en el Cine Morelos, organizado por la Casona Spencer; en esta muestra, presentó su cortometraje “Corazón de arroz”, un mini documetal que se hizo en los Ejidos de Emiliano Zapata en Morelos, y que nos cuenta la historia de un trabajador del cultivo de arroz, así como el valor de este cereal en Morelos.

“Este documental nace para contar la historia de una persona que se apasiona por su trabajo, y también que la cosecha del arroz es una parte importante en Morelos, y que muchas veces no nos damos cuenta, porque de hecho es considerado uno de los mejores a nivel mundial. Además los recolectores de arroz hacen una gran labor, y justamente el nombre del documental es reflejar ese corazón que lleva dentro nuestro personaje, para levantarse todos los días para hacer ese trabajo y abrirle los ojos a las personas de que también el arroz es una fuente de riqueza en nuestro estado y sobre todo para ellos”, expresó Julieta Loreto.

Asimismo, mencionó que a lo largo del documental vamos explorando no solamente la historia del arroz en Morelos, sino del personaje que nos cuenta lo que le encanta su trabajo en la cosecha del arroz.

“La persona que vemos en el documental es Daniel Barona, quien justamente le hace honor al nombre del documental, porque nos lleva por esa pasión por su trabajo, de esta cosecha, de este cultivo, de levantarse temprano y de organizar a sus trabajadores. Y para nosotros fue una enseñanza y un valor muy bonito encontrar ese corazón en esta persona que trabaja en esa labor de forma cotidiana”.

Cabe destacar que “Corazón de arroz” es un proyecto que nació hace un año, justamente en medio de la situación de la pandemia, por lo que implicó varios desafíos para Julieta y su equipo.

"Trabajamos un equipo muy pequeño de tres personas, yo me encargué de la dirección, edición y edición de fotografía. Mi productora Andrea Juárez localizó al personaje Daniel Barona y realizó todo lo del contexto, y Oscar Elizondo, que hizo el guión y la musicalización. Trabajar en la pandemia fue algo muy retador, por eso lo hicimos con equipo muy reducido, tuvimos todas las medidas de seguridad y filmamos en dos fines de semana. Y es importante reconocer que aún en los tiempos difíciles de la pandemia, los trabajadores en la cosecha del arroz, no paraban su labor, siempre se mostraron muy comprometidos con sus tierras".

Durante la 1ra. Muestra de Cine Independiente dirigido por Mujeres, Julieta compartió su trabajo y conoció el de otras mujeres talentosas de distintas partes de la República Mexicana, 3 incluso de España, Chile y Bolivia.

"Ha sido un placer compartir cine con más mujeres, cuando vi sus cortos mo disfruté mucho y me da gusto ver que se estén abriendo estos espacios a las mujeres, como directoras, productoras, guionistas y artistas en este gremio de cine, porque creo que es muy importante ese tipo de enfoques y la percepción que tenemos de diversos temas y sobre todo la pasión de contar historias, con la esencia de cada una de ellas".

Julieta Loreto estudia Ciencias de la Comunicación, pero también ha cursado estudios en Fotografía y Cinematografía, pues desde pequeña tuvo la inquietud de expresarse a través de estos medios de comunicación.

Durante la 1ra. Muestra de Cine Independiente dirigido por Mujeres, Julieta compartió su trabajo / Cortesía | Julieta Loreto

“Desde que soy pequeña me ha gustado la fotografía, desde que tengo siete años recuerdo que asistí a varios cursos e inicié participando en diversos concursos. Y estando inmersa en la fotografía, también me llamó la atención todo lo relacionado a las artes visuales. Estuve en un curso en lo que ahora son Los Chocolates, y también cursé en Diplomado de Fotografía en el Centro Morelense de las Artes (CMA)”.

Asimismo, recuerda que su primera exposición la realizó en el Jardín Borda, y posteriormente, ha presentado su trabajo en lugares como el CMA, la Casona Spencer, la Universidad Latina de Cuernavaca y en algunos lugares de Ciudad de México.

A lo largo de su carrera, ha desarrollado varios proyectos independientes y en colaboración. Su trabajo se enfoca en la fotografía, cine, producción audiovisual y las artes visuales en proyectos artísticos, documentales y cinematográficos.

"En la parte de cine me gusta explorar personajes y encontrar los significados en la linea del contexto en el que están. Narrar visualmente lo que está pasando y conectar con los personajes, las historias y compartir al espectador que existen realidades que tal vez nosotros no tenemos presentes. Aquellas realidades sociales, marginadas y pueden llegar a ser muy fuertes. Pero también me gusta la parte ficcional donde puedes construir a partir de los personajes, desde la historia toda la narrativa visual".

Finalmente, Julieta Loreto dijo que próximamente estará desarrollando algunos proyectos sobre los guiones que tiene guardados, además de que seguirá trabajando para lograr sus objetivos, uno de ellos destacar como una gran directora de fotografía en cine.

