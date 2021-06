Julia Carabias: La mejor secretaria de Ambiente

Tuve la oportunidad de ver una entrevista que le hicieron a la Dra. Julia Carabias hace algunos días. Siempre he considerado que la Dra. Carabias es la mejor funcionaria (incluyendo mujeres y hombres) en la historia del gobierno federal en temas ambientales, por mucho y sin lugar a duda. Ella fue la secretaria de SEMARNAP en el periodo 1994- 2000. Presento aquí un resumen te la entrevista que le hizo el Dr. Leo Zuckermán en días pasados.

La Dra. Carabias empieza diciendo que el capital natural de México es de los más importantes del mundo; como ejemplo menciona a la Selva Lacandona. Es decir, se puede estar destruyendo todo el tiempo esta selva y aparentemente no pasa nada, se ve como una desafortunada lástima. No es un problema solamente de algunos animalitos que se van perdiendo. Es un problema del bienestar de la humanidad, y es una lamentable interrupción de los procesos evolutivos de la vida. Estamos atentando realmente contra lo que generó que nosotros como especie humana también existiéramos. La Dra. Carabias continúa diciendo que -afortunadamente- empezó a hablarse de la lógica económica el tema del CC. Sin embargo, esto no ha ocurrido en la biodiversidad, ¿Cuánto nos va a costar perder especies? ¿cuánto cuesta un jaguar? ¿cuánto cuesta el mono narigón? ¿cuánto cuestan las rayas y los delfines?: ¡no tienen precio! Entonces hay que tener otro tipo de valores, y lo que es muy importante, es que este mensaje está dando oportunidades de cómo con reformas importantes financieras pueden incorporarse con incentivos económicos hacia esta biodiversidad. ¿Por qué estamos subsidiando y nos cuestan muchísimo los hidrocarburos? Así pasa también con el agua que se extrae de los acuíferos y que se sobre explota.

La entrevista con la Dra. Carabias enfatiza el hecho de que ni se cobra y sí se subsidia el bombeo del agua. Es necesario un reacomodo de incentivos económicos y una reforma fiscal, como una dimensión verde; es algo muy importante que haría cambios notorios. Además, una planificación integrada del sistema alimentario, del sistema energético y del sistema hídrico haría grandes cambios. Nada es imposible tecnológicamente; ni siquiera es un tema de recursos sino un asunto de mover las piezas de manera distinta y planear con la dimensión ambiental. Ya vimos el plan de Biden en cuanto a CC, que es un cambio drástico de 180° de diferencia. Si hay salidas, lo que no existe es una organización de la sociedad civil suficiente para presionar a los gobernantes. Y mientras esto no ocurra, los gobernantes van a estar sólo hablando del tema porque es costoso; no es fácil, y sobre todo no implica (aparentemente) costos políticos de corto plazo; sin embargo, los resultados van a tenerlos desde ahora.

La Dra. Carabias insiste en que no podemos -infortunadamente- decir que México es un país que está en una sustentabilidad ambiental. Por supuesto que hay ejemplos a los niveles locales, subnacionales, que han hecho cambios muy sustantivos. La economía circular es absolutamente viable. En general, sí podemos y debemos seguir creciendo y así generar empleos. Sin embargo, ese crecimiento no puede ser con base a sacar más agua, más nutrientes y minerales del suelo y deteriorando la biodiversidad: Necesitamos utilizar lo que ya está en uso, reciclando y reincorporando. De esta manera, si -además- podemos tener bienestar, sin ridiculizar que volveremos a las cavernas por eso. No hay que cambiar el bienestar de ninguna manera, lo que no se puede ni se debe es el derroche. Estamos produciendo y consumiendo energía y agua inadecuadamente. Tecnología y ciencia existe en México, pero la voluntad y la presión de la sociedad es lo que nos falta.

La invitación de la Dra. Carabias es muy evidente y, como parte de las acciones ambientales concretas, es que ella da este tipo de planteamientos. En enhorabuena, que más académicos expresen también lo que sienten.