Jueves de Cocina Morelense Los Tlecuiles en el restaurante Casa Manzano

El Colectivo de Cocina Morelense Los Tlecuiles anunció los Jueves de Tlecuiles a partir del dos de febrero, donde ofrecerán un menú especial con platillos tradicionales de Morelos en el restaurante Casa Manzano. Cada jueves será dedicado a una cocinera y una región en especial, los comensales podrán degustar estos platillos a partir de las 14:30 horas.

Cabe destacar que el colectivo está integrado por 25 cocineras tradicionales originarias de diversas regiones del estado de Morelos, que han sido premiadas y reconocidas a nivel nacional e internacional. Y se formó en noviembre de 2022, pero han trabajado en diversos proyectos desde hace varios años.





“No podemos cuidar y defender lo que no conocemos, por eso es importante que como morelenses conozcamos las tradiciones, pero no solamente que sepamos de ellas, sino que las vivamos. De ahí que iniciamos este proyecto que nos llena de orgullo con el colectivo de cocineras tradicionales para difundir nuestra cocina tradicional”, expresó Meggie Salgado, empresaria.

Margarita Cárdenas Nava, cocinera tradicional de Coatetelco y representante del colectivo comentó que: “Cocina Morelense Los Tlecuiles está integrado por 25 cocineras tradicionales, cuyo propósito es enriquecer y compartir la gastronomía de Morelos. Queremos poner muy en alto la cocina tradicional del estado, y que los morelenses conozcan lo que tenemos en la gastronomía”.

Además detalló que para representar a Coatetelco, llevará platillos como el huaxmole, tamal de mojarra en hoja de totomoxtle, filete de pescado con verduras, mole verde con pollo y el mole recortado con carne de puerco”.

Graciela Gómez Espinoza de Huitzilac, comentó que presentará los platillos: barbacoa de borrego criollo cocida en horno de hoyo, conejo en mixiote, pipián rojo con carne de puerco y hongos, pulque curado o nieve de pulque.

Por su parte, la cocinera María Isabel Gómez Rueda de Xochitepec, ofrecerá en su menú pozole negro de Xochitepec, cochinita de pueblo, mole de Morelos y tamales de salsa verde con pollo aromatizado con mezcal.

Reyna Pérez Vicuña de Hueyapan, dijo que su cocina se divide en varias secciones, temporada, recolección, de rescate y supervivencia, de acuerdo a la temporada será lo que va a presentar. Y algunos platillos que mencionó son, mole verde con chilacayotes acompañado de tamal de huauzontle y curado de pulque llamado Tepache. Así como tlaxcales y atole de anís con guajillo, tortas de arroz acompañadas con la flor de tzompantle de colorín, adobo de puerco con res y mole de estrellas que se prepara con quelite xilimago.

Finalmente, el colectivo invitó a los morelenses a apoyar este proyecto, consumir los productos morelenses, y evitar que estas tradiciones se pierdan.







