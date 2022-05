Juan Machín presenta "69 deseos" en el Museo de Arte Erótico

El artista Juan Machín inauguró su exposición "69 deseos" en el Museo de Arte Erótico de Cuernavaca, en la que comparte una infinidad de deseos en distintos aspectos, especialmente en el ámbito sexual, e invitó al público a compartir también a través de un trueque por obras.

A través de una transmisión en vivo en redes sociales Karla Aguilar, curadora de la exposición y Juan Machín inauguraron esta muestra que corresponde a la cuarta exposición del Museo de Arte Erótico que inició a principios de este año.

Después de cortar el listón, Juan Machín compartió un epígrafe de Aristófanes, "Eran primero Caos y Nix, la noche, y el negro Erebo, y el extenso Tártaro. No había tierra, ni aire, ni cielo. Pero en el seno infinito del Erebo, Nix dotada de alas negras, puso un huevo, del cual, agitado e incubado por las horas, brotó Eros, el Amor, lleno de deseos".

Con la idea de que el deseo es la esencia, del erotismo y si bien, como escribió Platón, el deseo es por naturaleza infinito, en esta exposición Juan Machín se limitó a expresar visualmente sólo 69 deseos, obviamente por las connotaciones eróticas del mítico número que representa la posición amatoria del deseo más simétrico.

"Por ignotas leyes del universo, mis deseos más profundos, de alguna extraña manera, se han cumplido en su mayoría: por ejemplo, cuando me divorcié deseaba tener una bella e inteligente novia, deseosa de experimentar los meandros más profundos del erotismo, y conocí a Juliana. Ella era exactamente lo que había deseado, pero ambos éramos demasiado coquetos y celosos, además de vivir en países distintos, y nuestras relación fue una montaña rusa de emociones extremas que terminó después de innumerables rupturas. Justo cuando Juliana estaba por venirse a vivir a México, me reencontré con Pili, en un autobús de regreso a Cuernavaca, y todo el trayecto me di cuenta que deseaba una novia como Pili. Al cabo de un tiempo, nos hicimos novios. Así mismo, se han cumplido mis deseos de constituir asociaciones y redes, publicar ciertos textos e imágenes en determinados espacios, ser docente e investigador, escritor y artista visual, tener unas hijas maravillosas, ciertos cambios políticos, experimentar las posibilidades sexuales más diversas, conocer ciertos lugares y, más recientemente, fundar el Museo de Arte Erótico de Cuernavaca. Aún no se cumplen mis deseos de demostrar la hipótesis de Riemann ni morir en pleno orgasmo", expresó Juan Machín.

Como el mismo nombre de la exposición lo dice, ésta se integra de 69 piezas, entre obras recientes y otras más antiguas. Algunas de las más nuevas son aquellas realizadas en acrílico intervenidas con carboncillo, tinta china o acuarela.

"Cada una representa esos deseos que uno tiene y que no se han cumplido. Hay piezas antiguas dónde representa el deseo de la maternidad, o de los sapiensexuales que quieren relacionarse con personas intelectuales. Cada pieza busca crear un espacio donde quepan muchos mundos".

A través de esta exposición, se invitó al público de forma virtual o presencial al visitar la exposición a expresar sus deseos; a cambio, en un trueque erótico se les obsequió dibujos o fotos en tres modalidades: primero a las 69 primeras personas que escribieran un deseo en el álbum de fotos de la exposición en la página de Facebook; segunda, a quienes visitan el museo y escriben en el rincón de los deseos, su deseo más profundo o más prohibido se llevarán una pieza de la exposición; y la tercera, la modalidad orgiástica que no podía faltar, para quienes asistieran a la exposición y se desnudaran en cuerpo y alma, reciben fotos o dibujos del acero.

La exposición "69 deseos" continúa vigente hasta este sábado 21 de mayo, por lo que aún es posible participar en alguno de los trueques y ganar una obra de Juan Machín.

Conéct@te:

Instagram: @museoarteeroticocuerna

Facebook: /Museoarteeroticocuerna