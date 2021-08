José Manuel Galván presenta la exposición "Topate con Topo"

El artista y actor José Manuel Galván conocido como Topo, presenta la exposición - encuentro Topate con Topo en el espacio cultural del Paraíso del Café. Esta muestra es una oportunidad de encuentro entre los amigos y el público con el artista, además de dar a conocer el trabajo que ha realizado durante la pandemia.

"El objetivo es tener un pretexto de convivio con las personas que lleguen, voy a estar pendiente durante todo el tiempo de la exposición, para tener la oportunidad de platicar con las personas que vayan a visitar la muestra", expresó José Manuel Galván Topo.

La exposición se abrió el pasado 4 de agosto, pero estará durante todo agosto, con la peculiaridad de que cada miércoles, el artista estará cambiando la obra, y dejando en una carpeta, todo lo que se exhibe anteriormente, para que el público pueda ver todo el trabajo que ha destinado a esta muestra, la cual aborda distintos temas.

"Se abre todo el mes para que los amigos me avisen cuando puedan ir, o cuando lleguen los visitantes, la gente del lugar me llamará y trataré de estar ahí para ver charlar con ellos y ver sus reacciones. Muchas veces el autor no tiene tiempo de estar junto a su obra e interactuar con la gente. Yo considero que el enfoque de mi obra es de compartir, sobre las preguntas y conceptos que tengan de lo que es el arte, porque yo no defino muy bien mi técnica".

Esta idea, José Manuel la retoma de una recomendación que Leonardo Da Vinci hizo a sus alumnos en un tratado de pintura, proponiendo un ejercicio de encontrar cualquier textura en las paredes y la naturaleza para ver con la imaginación, y a partir de ahí, descubrir qué se puede sacar desde lo figurativo y de la sensación.

"Mi forma de creación no es muy ortodoxa, y con este ejercicio quiero abrir los poros a la creatividad, que el espectador ponga de su mente, y al observar cada obra me diga qué ve, qué siente y qué significa para él".

La exposición estará integrada por una variedad de obra, y cada miércoles cambiará a una temática distinta, algunas de las series que presentará son Flor es, Aquarium, Rostros y obra mixta. Todo esto, es lo que él trabajó durante la pandemia, y que le sirvió de terapia ocupacional, como un medio de expresar lo que sentía.

El artista no se define en una sola técnica, y aunque tiene obra figurativa o abstracta, también presenta una especie de protesta contra la técnica, es decir, una forma libre como propuesta individual.

"Como ha sido muy larga esta situación, el trabajo o los resultados son muchos y de muchos tamaños y quiero tomarlo de pretexto para incluso hablar del concepto pintura como expresión humana, no es que quiera lograr un sitio dentro de la pintura, o encontrar reconocimientos, si no que sea un momento de comunicación y plática. Cada miércoles estaré cambiando la exposición y lo que vaya quitando lo dejaré en las carpetas para que la gente pueda verlo. Además de utilizar las paredes del lugar, tendré algunas instalaciones para cambiar el ambiente del lugar. Definitivamente, esta exposición tiene que ver mucho con lo que hemos vivido y el espectador podrá ver cómo fue tratada su soledad, y así extender la terapia como una forma de trabajarla al Toparse con el Topo".

Toda la obra presentada durante el mes en esta exposición, estará a la venta, con el objetivo de recaudar fondos para una operación que el artista requiere.

"Estoy planificando una operación en la rodilla que necesito, es un problema de salud que he tenido desde hace 30 años, después de una caída que tuve en escenario durante una presentación en Taxco, por lo tanto la obra estará disponible para el público que le guste y desee apoyar".

José Manuel Galván ha destacado por su trabajo teatral desde la década de los setenta, sin embargo, ha demostrado su talento en la pintura, algo que ha desempeñado desde hace más de 15 años.

"Me di cuenta que era una inquietud mía desde niño que se truncó por varias cosas, tuve algunas experiencias no muy gratas, porque al decir que quería dedicarme al arte, principalmente en la familia me decían que de qué iba a vivir. En secundaria llevaba la materia de Dibujo técnico y me gustaba la clase, pero no tanto lo técnico por la exactitud de medidas. Una ocasión se abrió un concurso entre el grupo, y me esmeré para hacer un buen trabajo, pero falté a algunas clases, el maestro me reclamó las ausencias y por eso no pudo meter mi dibujo al concurso, fue algo complicado para mí y desde ahí quedó con un resentimiento y renuencia a tomar clases de dibujo o pintura. Tiempo después empecé a estudiar por la libre y me acercaba a cursos pero no encontraba a un maestro que me diera el cause y libertad total, y decidí emprender mi propio camino de forma más empírica, ya en con el tiempo he tomado más cursos y probado distintas técnicas".

