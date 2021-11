José Luis Vázquez presenta el proyecto artístico Visibles

Con gran éxito, el artista morelense José Luis Vázquez culminó su proyecto “Visibles” en la comunidad de Ayala, el cual fue realizado con el apoyo del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Morelos (PECDA) 2020-2021. Este proyecto consta de una intervención con pegotes en espacio público, los cuales son imágenes resultantes del Taller Introducción al Grabado.

“El proyecto fue desarrollado como parte de mi taller ‘MA.TE’ Taller de Gráfica y Pintura, y la dinámica se realizó en la calle, haciendo una intervención con pegotes sobre la pared, los cuales contienen las imágenes resultantes en la técnica de grabado en relieve”, expresó José Luis Vázquez.

Uno de los principales objetivos de “Visibles” fue generar una activación para aquellas personas que no habían tenido un acercamiento hacia la gráfica o tienen una noción muy breve, entiendan el proceso que el artista tuvo que seguir para construir las imágenes que todos pueden admirar en las paredes de la calle.

“La intención de hacerlo en la calle, fue justamente como el nombre del proyecto lo dice, hacer visibles las obras y que no se queden únicamente encerradas en las paredes de un museo o galería, y así compartir el arte con mi comunidad. Además de que la gente que no conoce la técnica como tal, entienda un poco del proceso de la gráfica, por medio de una serie de placas que realizamos”.

Cabe destacar que también aquellas imágenes fueron pegadas en la pared, con la finalidad de romper con la idea del curador, para que la persona tenga acceso a la obra y haga su propia elección sobre la pieza.

Además de mostrar el proceso y la labor del artista en su comunidad, en estas obras se visibilizó también el trabajo doméstico en el hogar y cómo tiene qué ver con una médula en la construcción en la que vivimos, cuestionar su propio género, los estereotipos del hombre, ciertas conductas que repetimos, ya que muchas veces se heredan de la familia, de los lugares de contexto y se repiten sin saber.

“La obra hace una interesante reflexión, habla de lo cotidiano y de vivencias personales, de cuestionamientos, partiendo de mis experiencias en el núcleo familiar. Fue un proceso de ligar lo personal y lo social a partir de la experiencia y la autorreflexión, así se construyeron las imágenes del proyecto”.

Durante el taller, asistieron muchas personas que se acercaron a conocer más acerca del proyecto y realmente quedaron muy satisfechos y fascinados con el arte de la gráfica, aplaudiendo y reconociendo el enorme talento del artista, además de muy orgullosos de que sea parte de la misma comunidad.

Algunos de los testimonios de los participantes fueron los siguientes: “Fue una experiencia muy gratificante, volví a encontrarme con algo que me gustaba mucho, como lo es el dibujo. Además aprendí esta nueva técnica del grabado que me gustó mucho”, Cristina Soriano; “El taller fue magnífico, me gustó el estudio de las herramientas y el proceso de impresión. A la sociedad no hace falta esto, no solo un taller, sino un espacio recreativo para expresar lo que somos y cómo nos sentimos a partir del arte”, señaló Eduardo Cruz.

Ricardo Coyote fue otro de los participantes, quien mencionó que “Con este taller de grabado, descubrí una habilidad que no sabía que tenía. Fue una experiencia satisfactoria, el maestro me enseñó bastante bien la técnica, para que pueda seguir desarrollándome en el ambiente gráfico”.

Para Inocencia Varo, fue también una experiencia muy importante, “a pesar de que ya conocía las técnicas de grabado, fue muy interesante porque entre lo que ya sabía y los nuevos conocimientos, me ayudaron a tener mejores ideas y más clara la forma de trabajar. Finalmente, el alumno Sergio Leal, detalló que también le pareció una experiencia muy agradable, aunque conoció esta técnica por vez primera, “Fue increíble el estar labrando la madera, algo totalmente distinto para mí, porque sólo conocía del dibujo, la serigrafía y la pintura”.

Por su parte, José Luis Vázquez, expresó su alegría por poder compartir este proyecto con otras personas, y agradeció que “Visibles” le haya dado una gran retribución como artista y como persona, pues en tiempos tan difíciles es fundamental tomar el arte para hacer grandes cosas por la propia comunidad.

“Me tocó compartir este taller gracias al PECDA, como una contribución que realicé con el programa hacia mi comunidad en Ayala, Morelos. Hubo mucha química con el grupo y fue una retroalimentación muy buena para mí, a quienes se abrieron para recibir mis pocos o muchos conocimientos, y los participantes también aportaron mucho aprendizaje, realmente estoy muy agradecido con ellos.

Durante el cierre del proyecto “Visibles”, muchas personas acudieron para visitar la exposición, y reconocer el trabajo del artista y sus alumnos, quienes también se han convertido en artistas. La exposición estuvo acompañada de la música de Jesús Morales, sin duda, un momento lleno de arte y alegría.

