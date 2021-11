José Luis Vásquez se distingue como un artista nato

El artista José Luis Vásquez, originario de Ayala, Morelos, cuenta con una amplia trayectoria como pintor y grabador, y ha sido reconocido a nivel nacional e internacional gracias a su talento y trabajo.

José Luis estudió la Licenciatura en Artes Visuales en el Centro Morelense de las Artes de 2010 a 2014, pues desde muy pequeño tuvo la inquietud de desarrollar su capacidad artística y dedicarse de lleno a esto, pues es algo que siempre le ha apasionado.

"Desde la infancia me gustaba dibujar, y me di cuenta que realmente los dibujos, me quedaban bien, al compararlos con los personajes de la caricatura en la que me había inspirado. A partir de ahí descubrí que realmente tenía ese talento de saber dibujar", comentó José Luis Vásquez.

Asimismo, recuerda que cuando cursó la primaria, se la pasaba dibujando por las tardes, pues era su pasatiempo favorito, además de que echaba a volar su imaginación.

"Entre los juegos de mi época y entre que dibujaba, realizaba ambos procesos. Algo que se volvió mi pasatiempo y rutina. Ya en mis años de secundaria, en la escuela se organizaban concursos de cartel y pintura, y por extraño que parezca nunca participé en los de pintura, únicamente en los de cartel".

Y ahí ganó en diversas ocasiones, y uno de los principales temas que siempre desarrolló fueron referentes al medio ambiente.

"Desde ahí empecé a tener la idea y claridad de lo que quería estudiar, siempre pensé en tres carreras la robótica, físico matemático o teórico y las artes plásticas".

Ya en la preparatoria, las cosas iban tomando claridad, pues comenzó a participar en concursos de pintura, y durante los tres años que cursó, obtuvo los primeros lugares en los distintos concursos.

"Tenía una mayor noción de que las Artes era la carrera ideal y pues además conocí personajes dedicados a las artes, entre escritores, músicos y trovadores".

Ese acercamiento le permitió establecer amistades y, también incia su inquietud por escribir poesía; incluso en la escuela, obtuvo premios por escribir.

Posteriormente, a los 17 años de edad, estuvo con el maestro Luis, en el Taller Juvenil de Artes Plásticas, en el Museo Casa de Zapata Anenecuilco, Morelos, ahí aprendió a pintar y a vivir la pintura.

Cortesía | José Luis Vásquez

"Recuerdo mucho al maestro Luis de Antuñano, uno de mis grandes maestros de quien aprendí demasiado, y estoy muy agradecido por sus consejos. Ahí me dieron las herramientas para vivir la pintura. Todo esto, me motivó para continuar y finalizar la licenciatura en artes".

Su trabajo ha sido parte de diversas exposiciones entre las cuales destacan: "La Causa de las Causas" en el Museo de Arte Moderno de la CDMX; "Identidad Mexicana" en la Facultad de Artes de la Universidad de Nariño en San Juan de Pasto, Colombia y en la X Edición de Otoño Cultural Iberoamericana en la Universidad de Huelva España.

En 2017, realizó una Residencia de producción en Talleres de Arte (T.A.C.O) en CDMX, y en el 2018, cursó la Tutoría de Producción de Dibujo, impartida por el Maestro Francisco Castro Leñero en el mismo taller.

El artista fundó y dirige “MA.TE” Taller de Gráfica y Pintura ubicado en Ayala, Morelos, ha trabajado como talleristas: el “Programa de Formación Artística en Municipios” (PFAM), de la Secretaría de Cultura de Morelos, desarrollado en “MA.TE” Taller de Gráfica 2017 y 2018. Asimismo, desde 2017 es Miembro de la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas, actualmente cuenta con el Programa de Estímulo a la creación y desarrollo artístico (PECDA 2020-2021).

Su trabajo artístico se basa a partir de lo cotidiano, tiene investigación sobre lo pictórico y grafico que habla sobre las conductas y cuestiona el género.

"Es un mirar hacia adentro, hacia el abismo, de cómo yo estoy construido, desde mi contexto me he permitido construir mi obra. Me he ido encontrando a partir de reflexionar, de observar, de estar atento de lo que sucede, de cuestionarme, ¿de dónde vengo? a partir de mi construcción familiar".

Justo esto detonó su último proyecto, que toca el tema de visibilizar el trabajo doméstico, cómo se vuelve en la medula de la sociedad, cuestionar los estereotipos de lo masculino, partiendo de sus experiencias en el núcleo familiar, como base. Ligar, lo personal y lo social a partir de su experiencia, autorreflexión, es como construye las imágenes del proyecto.

José Luis nunca ha dejado de producir y sobre todo compartir lo que sabe, que es algo muy importante para él.

"Nunca tuve cerca a maestros, ni infraestructura o materiales para realmente aprender, hasta que conocí al maestro Luis de Antuñano. Por eso, mi deseo de aportar lo que sé a mi comunidad siempre está latente".

De 2015 a 2018 fue maestro de Artes Visuales en la Escuela de Iniciación Artística, Asociada al INBA en la Casa de Cultura Fundación Rayuela de Ocuituco Morelos.