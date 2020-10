Jos Canela se aventura como solista

El cantautor Jos Canela se aventura a una carrera como solista, después de ser parte de la agrupación CD9, y su carta de presentación es el tema “Dime tú”, una canción muy especial que muestra el lado más artístico y personal del cantante, que sin duda ha sorprendido a todos sus seguidores.

“Este tema se compuso en plena pandemia, y respecto a la letra me puse a recordar cuando estaba enamorado, en una relación bonita, plena y feliz. Y también pensé en cuántas personas han de estar en sus casas ahorita encerrados con sus parejas y no pueden planear un viaje o una salida, tienen que estar ahí, en casa, a fuerza y ha de ser frustrante y difícil. Entonces esta canción es una alusión a que a veces se nos olvida que improvisando y no planeando las cosas salen mejor. Fue así que salió la historia de esta letra y tiene toda la vibra de cuarentena”, comentó Jos Canela.

El videoclip de la canción, que en menos de 24 horas superó las 150 mil visitas en YouTube, también fue grabado durante la cuarentena, en un estilo casero y muy personal.

“Realmente estoy muy agradecido por el apoyo del público, que me han cobijado bastante bien. En el video estoy con mi pareja en un departamento y a pesar de estar encerrados no perdemos esa chispa, esa vibra de creatividad, de ser divertidos. Y sí fue una forma de darle la vuelta de forma positiva a esta situación que estamos viviendo todos que es muy complicado para muchos, pero no por eso debemos de perder esa chispa de improvisación de ser divertidos y de ver el lado bonito y positivo de las cosas”.

Pertenecer a una de las agrupaciones más querida en México, sin duda ha sido algo muy importante en su carrera musical y algo que agradece bastante, pero ahora está muy feliz de empezar este camino en solitario para mostrar un lado más personal y único tanto en la música como en las letras.

“Ha sido un proceso bien interesante, muy emocionante también. Desde niño siempre soñé con poder escribir mis canciones, mis letras abrirme con el público y que vibren de la misma forma que yo es algo increíble. El hecho de estar viviéndolo ahora es algo que me encanta, que me hace muy feliz, el poder compartir y plasmar en la letra un sentimiento es algo que me llena de felicidad”.

Jos comentó que por el momento estará lanzando sencillos uno a uno, para darle una probadita al público de su enorme talento, pero su objetivo es tener un material completo.

“Vienen muchas cosas, he estado componiendo mucha música en estos tiempos. Esta es la primera probada de lo que viene. Poco a poco iré compartiendo más música. Supongo que con el tiempo habrá más colaboraciones, eso es lo que espero. Estoy abierto a colaborar con artistas, eso es algo que me llama mucho la atención. Espero también a corto plazo ya poder presentar un álbum, donde estén todas las canciones, pero todo será a su tiempo”, finalizó.

Conéct@te:

Instagram: @joscanela

Twitter: @JosDice