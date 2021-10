Jonathan Klip inaugurará la exposición "Entre Catrinas"

Después del éxito de su libro "Entre Catrinas", el fotógrafo mexicano Jonathan Klip, ahora presentará una exposición de estas emblemáticas fotografías de la muerte, la cual fue retratada a través de la imagen de importantes mujeres mexicanas. La inauguración será el 29 de octubre a las 12:00 horas en el museo Casa Rivas Mercado de la Ciudad de México, conmemorando la reapertura de este lugar, y celebrando Día de Muertos.

La Casa Rivas Mercado ubicada en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, abrirá sus puertas al público que disfrutará de la fusión entre la arquitectura y la tradición milenaria del Día de Muertos, a través de una espectacular exhibición de las fotografías en gran formato de Jonathan Klip.

"El libro incluye 100 fotografías, pero en esta exposición sólo serán 25 por cuestión de espacio, y porque son en gran formato. La verdad estoy muy contento con esta exposición", expresó Jonathan Klip.

Para la selección de las obras que va a exhibir en este espacio, Jonathan realizó una arduda labor pues sin duda, cada una de las mujeres que retrató le inyectó su propia personalidad y gracias a ello, todas tienen un impacto y un toque especial. Sin embargo, se apoyó mucho del equipo de curaduría.

"Se buscó que cada una de las fotos quedé de la mejor manera en los distintos espacios del museo, como es una casa de muchos años, cada muro tiene su complejidad respecto a los tonos, ventanas e iluminación, además tiene muchos tragaluces; entonces, con la curaduría del museo y los curadores que me ayudan a mí, buscamos que cada foto quede exhibida en el mejor lugar, con base en los tonos principalmente".

La Casa Rivas Mercado es un emblemático inmueble de gran valor arquitectónico e histórico por ser representativo de la arquitectura ecléctica del siglo XIX. La residencia fue diseñada y construida por el arquitecto Antonio Rivas Mercado en la colonia Guerrero, uno de los barrios más antiguos y emblemáticos de la Ciudad de México. La construcción inició en 1893 y duró alrededor de cuatro años. Recién casados, el matrimonio Rivas Mercado se instaló en la residencia hacia 1897. De manera frecuente, esta casona era concurrida por intelectuales, arquitectos, pintores, escultores, escritores mexicanos y extranjeros que acudían a recepciones que daba la familia Rivas Mercado.

"Es increíble imaginar que la obra estará colgada en una casa que hizo Rivas Mercado, donde solían convivir artistas como Diego Rivera, Salvador Novo y Agustín Lazo, tanto artista importante en su momento, y ahora que mi obra llegue ahí cuando se reinaugura la casa, para volver a exhibir arte, y que sea con mi obra me da mucha emoción, es un orgullo que me den esta oportunidad".

El proyecto "Entre Catrinas" muestra a cien mujeres admirables de casi todos los ámbitos, que están caracterizadas de catrinas tanto en maquillaje como en vestimenta, con el objetivo de traer la tradición de la Catrina como tal, a través de empoderar a estas célebres mujeres, por lo que sin duda, es muy significativo para su carrera.

"Para mí es un tema increíble, sobre todo por lo que representó el proyecto en su momento y el impacto que ha tenido, que justamente lanzamos el libro cinco meses antes de que iniciara la pandemia, y aún en pandemia fue un proyecto con mucho auge y fuerza, y hoy por hoy que llegue a ser exhibido en un museo, es un sueño, estoy que no me la creo".

Cabe destacar que la exposición en Casa Mercado Rivas estará abierta hasta el 15 de noviembre.

Jonathan Klip compartió que recientemente terminó un proyecto fotográfico que habla de la fuerza de la mujer mexicana.

"Será de pura exhibición, lo estamos trabajando junto a un museo de la Ciudad de México, y esperamos presentarlo el primer semestre del próximo año. Es un proyecto increíble, con fotos muy distintas, y que va a causar mucho revuelo porque es un tema importante y grande".

Su vida a partir de la fotografía...

Desde pequeño tuvo inquietud por la fotografía, sin embargo, sólo lo veía como un pasatiempo, pero la vida daría un giro importante, para dedicarse de lleno a esta profesión.

"Es una vida distinta, que nunca me imaginé vivirla, y no me la creo, es como un sueño, a veces digo '¿de verdad estoy haciendo esto?, o ¿de verdad soy yo?', pero tengo un corazón lleno de gratitud y de admiración con la gente que me ha apoyado, que comparten lo que hago, que creen en mí y miran mi obra, y que me han ayudado a ser lo que soy".

El fotógrafo está muy contento y motivado por cada proyecto que realiza, e invitó al público morelense a visitar exposición aprovechando la cercanía con la Ciudad de México, para conocer más de su trabajo.

