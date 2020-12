Jonacatepec, de fiesta, sin respeto a la vida

El alcalde del municipio de Jonacatepec, estado de Morelos, incita y promueve eventos de recreación dejando en segundo lugar la prevención de contagios de Covid-19.

Irresponsabilidad de parte del presidente municipal de Jonacatepec, ya que realiza eventos musicales para ganar adeptos, dejando en segundo plano la salud pública de sus habitantes y del resto de la sociedad estatal; se basa en una supuesta reactivación económica para su municipio, dando la supuesta solución a ello con bailes y demás actividades no recomendables ni aptas para la situación actual de pandemia que se vive.

La Red Ciudadana Para la Transformación y Red de OSC's Morelos hace un atento llamado a la inteligencia, cordura y buena voluntad de este alcalde y de sus autoridades para dar atención a las indicaciones de las autoridades estatales y federales y al mismo tiempo se pide a estás autoridades de mayor rango hagan lo correcto para que éste municipio cumpla con las indicaciones de prevención ; ¿dónde está el buen ejemplo de seguir y cumplir las leyes e indicaciones por parte de éste presidente municipal?, es una falta de respeto a la vida y a los derechos humanos al realizar estas actividades que ponen en alto riesgo a sus habitantes.

El personal médico dando todo su esfuerzo para salvar vidas, estando meses al frente de la línea de fuego, mientras unos cuantos derrumban éste trabajo en unas cuantas horas por ganar adeptos y más aún cuando son las mismas autoridades que ponen el desorden y el mal ejemplo. Ya basta de poner en peligro la vida por ganar intereses personales.

Ya basta de proselitismo político por adelantado, y hacemos este llamado principalmente a todos los viejos partidos quienes son los que por el momento se andan ya exhibiendo con sus eventos, desfiles, posadas y reuniones, no pueden ser tan soberbios y pensar en sí mismos.

A ti ciudadano te decimos; un ponche, un aguinaldo, una piñata, la encuentras fácilmente, pero un tanque de oxígeno, un respirador y una cama de hospital NO. Así que hagamos caso omiso a toda invitación, disfrutemos las fiestas en familia, con reuniones pequeñas, más vale estar sanos y unidos en la distancia.

Tomemos en cuenta que en algunas partes de Europa se han detectado variantes del SARS -CoV-2, la más alarmante la de Inglaterra, y aun así los mexicanos no hacemos caso. Se decía que teníamos que salir a trabajar por necesidad, y se aceptó y pasamos a semáforo amarillo para reactivar la economía en Morelos, se regresó a semáforo naranja y seguramente estaremos en semáforo amarillo, de verdad alcalde de Jonacatepec y otras autoridades que toman esto a la ligera, de verdad no les preocupa que nuestro niños no tengan una educación de calidad, ellos necesitan regresar al aula, escuchar a su maestra, convivir con sus amigos.

Y a todas esas autoridades que pregonan sanciones y clausuras de posadas, háganlo, y dejen de jugar al yo si cumplo, organizando reuniones en privado para avanzar con su campaña y autorizando fiestecitas en salones de eventos de sus familiares.

Los médicos no escribieron esto, pero seguramente estarán de acuerdo.

Únanse a la campaña de concientización y salvemos el 2021, porque este 2020 ya se perdió…Felices fiestas les desea RCPLT, red de osc´s.