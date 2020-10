Jean Robert, un intelectual desprofecionalizado

Cuando supe el jueves pasado el fallecimiento de Jean Robert, lo primero que hice fue recurrir a mi libro Los Volcanes de Cuernavaca, donde uno de mis entrevistados fue precisamente este suizo mexicano que tan pronto llegó a nuestro país buscó a Iván Illich, en el Cidoc.

Desde entonces su amistado con el gran crítico a nivel mundial desde Cuernavaca de las instituciones modernas fue invariable su amistad y lealtad hasta que la muerte se los llevó primero a Illich y recién a Jean. Recuerdo el casi pánico que sentí al acercarme a la cafetería de la Universidad Lasalle para entrevistarlo. Y no era para menos, estaba a punto de entablar conversación con alguien tan distinto a todo lo que yo había conocido anteriormente.

Repaso la entrevista que le hice en ese entonces y que está plasmada en mi libro Los Volcanes de Cuernavaca y veo que el pensamiento de ambos sigue más vigente que nunca. Ya desde antes que el Club de Roma lo hiciera, desde esta ciudad ya se gritaba al mundo que el consumismo voraz, que el capitalismo sin freno, acabarían con el planeta y lo estamos viendo ya. Para no plagiarme a mí misma, recuerdo cómo sucedió. Conforme me acecaba me invadió el temor ya que iba directo en esa entrevista, acudo a la memoria y a Jean Roberto lo sigo y seguiré recordando así: Alto, desgarbado, la gran mata de cabello blanco, su inconfundible acento suizo al hablar español que nunca dejó. Su enorme personalidad y porqué no decirlo, su guapura eran inconfundibles.

Siempre con grandes carcajadas que se oían an torno, al sentar frente a la mesa de la cafetería, eran tan alto que nunca se quedaba quieto sobre el asiento. Volteaba la silla, se encaramaba, cruzaba las piernas, mientras hablaba y de su boca salían su pensamiento único sobre el tema que se tocara. Lo primero que me dijo cuando le pregunté que cómo se definiría, sabiendo yo la formación académica y grandes estudios que tenía, contestó: Soy un intelectual desprofesionalizado. Al decirlo entré de lleno al fascinante mundo Illichiano del que Jean Roberto fue un destacado participante.

No era fácil entrar a ese ambiente, de hecho muchas veces pregunté y me pregunté como acudir al Cidoc, nadie en torno mío sabía cómo. Pero cuando le menciono mis dudas, estalla en la primera carcajada de ese inolvidable momento. Me pide que en una hora, que es el límite de tiempo que puede brindarme, tengamos esa charla a cambio el promete enviarme todos sus datos para entrar de lleno en la conversación. Acepto encantada y así me adentro al mundo de Sergio Mendez Arceo, Iván Illich e incluso del monje benedictino Gregorio Lemercier.

Y comienza Jean Roberto a hablar de Iván y de cómo en sus inicios éste pensador planeaba escribir una tesis sobre Alberto el Grande bajo la dirección de Jacques Maritain, en tal sentido iba rumbo a la Universidad de Princeton, pero algo lo detuvo y como dijo Gustavo Esteva, ese algo pudo haber sido el recuero de la cultura muerta de la vieja Europa que Iván Illich mantenía vivo en su corazón, así que camino a Princeton, se comunica con el Cardenal Spellman de Nueva York y le asignan una Parroquia. Mientras lo escucho narrarme la vida de Iván, le pido que me hable de él mismo aunque le costara trabajo deslindarse el mundo de Illich. Se queda un momento pensando, luego comienza a narrarme cómo de la hermosa Suiza ya con su título de arquitecto en la maleta viaja a México y como gran parte de los allegados a Iván, venía en búsqueda. Esa búsqueda era algo que lo caracterizó siempre.

Tuve la fortuna de platicar con él en otras ocasiones y siempre salían a la conversación figuras formidables como el nombre de Rudolf Steiner, fundador de la Antroposofía que es una disciplina divergente de la Teosofía, amigo de un tío paterno de Illich y sin querer vuelve a la conversación Iván que era tan talentoso, refiere Jean Robert, que se convirtió en secretario privado de Eugenio Montini, después Paulo VI, pero antes, muy joven aún, le atrajo a Iván la química y se especializa en Florencia en cristalografía. estudios que además le dieron una credencial que lo protegió del régimen faccista, Iván que era hijo de madre judía, así que su tío lo hace ingresar al sacerdocio y su inteligencia lo hace escalar hasta llega al Vaticano, hablaba 14 idiomas con fluidez y pronto se convierte en secretario privado de Eugenio Montini, después Paulo Vi, pero ese mundo nunca le atrajo.

Y logro hacer a un lado al personaje que lo acompañó gran parte de su vida, y me adentro en su propia y fecunda vida. Jean Robert que nació en Suiza en 1937, además de académico, fue filósofo y activista social no sólo en México sino en varias partes del mundo. Aquí en Cuernavaca además de haber pertenecido a Cidoc hasta su cierre ordenado por el Vaticano, además del Cidoc, fue habitual su presencia académica tanto en la Facultad de Arquitectura de la Unviersidad Autónoma del Estado de Morelos así como en la Universidad LaSalle donde se dedicó a ahondar con sus alumnos en la problemática, entre otros temas, de la problemática urbana y del problema peatonal. Defensía el tema del no uso del automóvil. Descanse en paz este gran personaje de Cuernavaca.





lyagquintanilla@hotmail.com