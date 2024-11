Jazz de Nueva Orleans llega con conciertos a Cuernavaca y Tepoztlán

Este fin de semana, Cuernavaca y Tepoztlán se llenarán de música con los conciertos y recorridos de la Banda de Embajadores de Jazz de New Orleans (The New Orleans Jazz Ambassadors Band) por Morelos.

En Cuernavaca habrá conciertos ambulantes el 30 de noviembre a las 15:00 y 1 de diciembre a las 12:00 y 17:00 horas. El recorrido será por las calles principales alrededor de Plaza de Armas y la calle Hidalgo para amenizar a los asistentes del Festival Sabor es Morelos.

Cultura Sabor es Morelos: Uruguay y Querétaro son los invitados especiales

Concierto y recorrido en Tepoztlán

La cita para el concierto es el 30 de noviembre a las 7:00 p.m en el zócalo de Tepoztlán, mientras que el recorrido será en el centro... los músicos caminarán por el nuevo Mercado Municipal para avanzar por Revolución.

Si vas a visitar el Pueblo Mágico deberás tomar precauciones ya que antes de empezar el concierto habrá cierres viales y conforme la Banda avance podrán reabrir la circulación.

Para conocer más sobre el trabajo de los músicos y embajadores de Jazz de New Orleans puedes consultar sus redes sociales aquí.