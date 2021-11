Jardín Borda realiza la primera Biblioteca Humana de Morelos

En el Centro Cultural Jardín Borda, se realizó la primera Biblioteca Humana de Morelos, con el propósito de fomentar un marco positivo para conversaciones que puedan desafiar estereotipos y prejuicios a través del diálogo, y compartir historias personales donde la gente está en préstamo a los lectores.

Este proyecto surgió hace poco más de dos décadas en Dinamarca. Fue constituida por la ONG Stop the violence dentro del festival Roskilde. Su objetivo fue disminuir la discriminación entre los jóvenes celebrando la diferencia y promoviendo el diálogo, la tolerancia y comprensión entre personas de diferentes culturas.

Esta iniciativa ha dado la vuelta al mundo, y ahora llegó para quedarse. En México se ha presentado en diversas instituciones públicas y privadas, así como en la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México. Y ahora en Cuernavaca se presenta por primera vez, y se propone que esta práctica se replique en todo el estado de Morelos para que las comunidades intercambien historias en un ambiente de empatía e igualdad de pares.

"Hay personas que quieren compartir su experiencia de cualquier género, nos interesa que expongan aquellos temas difíciles o contradictorios, más ajenos a nuestra experiencia personal para que aprendamos algo de ellos. Entonces convocamos a personas que quieran presentar alguna problemática, susceptible de hablar sobre tal situación que llame la atención de otros", expresó Miguel Izquierdo, integrante de la Biblioteca Humana de Morelos.

En esta primera edición presencial, los asistentes pudieron elegir entre diversos temas que partieron de nueve libros, para charlar con sus autores, que fungen como libros vivos, quienes con su testimonio y experiencia de vida aportan algo a quienes estén dispuestos a escucharlos. Además de que propicia la conversación y el acercamiento entre personas diversas fomentando el entendimiento mutuo.

Los libros fueron "Sobre alúmina calcinada" de Aurora Gómez Cerezo; "Un rostro. Un corazón" de Rocío Guzmán; "Medicina ancestral. Un camino a mi sanación" de Fernando Michintzin; "Furia negra. Una vida luchando" de Bernardo Martínez; "Sangre de valientes" de Isabel; "El nombre" de Jasmín Cacheux; "Cómo he enfrentado la depresión" de Eréndira Izquierdo Azuara; "Cuidando fronteras" de Héctor G. Terrazas G. y "Así nació mi historia de amor con los libros" de Wendy.

"Hay diversos temas como la depresión, una persona indígena y conflictos familiares, entre otras que un libro no nos contestaría, porque nos puede presentar una problemática pero no le podemos interrogar, porque no nos va a responder. Las personas convocadas en calidad de escuchas también pueden intervenir haciendo preguntas para que fluya la experiencia directa, sin juicios y prejuicios abiertas a la experiencia ajena, por eso les decimos que se atrevan a preguntar y a dudar, ya depende de quien expone si las atiende o no".

Coordinada por el grupo cultural “Libros Vivos”, la Biblioteca Humana de Morelos, está diseñada para construir un marco positivo a través de la conversación, desafiando estereotipos y prejuicios.

Su interés es que la biblioteca se convierta en una referencia para resaltar la riqueza cultural de los morelenses de manera incluyente a fin de disminuir los contrastes sociales y valorar la diversidad.

"Nos interesa reconocer y promover la diversidad. Ese encuentro con las personas diversas a nosotros, con las que no nos cruzamos o tememos cruzarnos, es un espacio público en el que compartimos esa experiencia. En esta ocasión, reunimos a nueve personas para exponer los temas y hacer uso del espacio durante tres horas, y que por la belleza del lugar la experiencia fluya directamente".

La participación de todos y cada uno de los integrantes es de manera voluntaria aportando su experiencia. La agrupación no tiene fines lucrativos sino contribuir al enriquecimiento cultural del estado en el que convivimos.

"La expectativa con este primer ejercicio es que nos acerquemos a los diversos a nosotros y aprender algo de ellos, la paz requiere de entender a los otros, con un clima de respeto. Para la comprensión mutua, un paso importante es escuchar al otro y aquí la participación es abierta".

Conéct@te:

Facebook: Biblioteca Humana de Morelos









➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter









Local Suscríbete Promo Fresno Cuernavaca