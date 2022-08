Jan Olvera, una apasionada de las letras  

La escritora morelense Jan Olvera ha destacado por su talento y la calidad de sus obras escritas. Actualmente prepara la segunda parte de su novela "Otoño en Primavera" y otras sorpresas, para seguir conquistando al público a través de sus textos.

Jan estudió la carrera de Sistemas Computacionales y la Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Español. Y desde muy joven tuvo una gran pasión por la escritura, ya que le permitía decir aquello que de viva voz no era tan fácil.

"Empecé a escribir desde que iba en preparatoria, pero no era nada formal, entonces me metí a un taller de Escritura de Daniel Zetina en El Manojo y ahí estuve platicando con él, después me metí a otro taller, pero él fue quien principalmente me animó a escribir ya en forma y publicar libros", expresó Jan Olvera.

Jan tomó cursos de ortografía, danza etimologías, poesía, constructivismo y poesía erótica, siempre buscando la forma de aprender más y profesionalizarse en la escritura.

Con el apoyo de Daniel Zetina, Jan publicó su primer libro llamado "Habitación. Cien nonaísmos amorosos", una obra muy interesante que implicó un importante reto para la escritora.

"En estos libros, los textos que incluyo son frases pequeñas, todo lo que yo quiero expresar, pero únicamente con nueve palabras".

Otras de sus obras son "En el abismo de tus besos" (cincuenta nostalgias y veintiún aprendizajes del amor) y "Ojos cerrados" (confesiones de una amante apasionada).

"La mayor parte de mis escritos son de erotismo, temas de romanticismo y de la mujer. Además de mis libros, he participado en distintas antologías, con Estrella Fernández en 'Zapata y otras historias de identidad' y 'Mujer. Alma, Corazón y Poesía'; así como 'Cuentos de amor' con Daniel Zetina".

En 2018, publicó su primera novela "Otoño en Primavera" con el apoyo de Ediciones Zetina, la cual tuvo muy buen recibimiento por parte del público y los lectores.

"Esta primera novela habla sobre un matrimonio y acerca del maltrato a la mujer, tanto psicológico como físico. Se cuenta todo el proceso que ella tuvo que pasar para salir adelante, y saber que realmente vale la pena, que le hacían creer que no era así, pero realmente tenía muchas cosas que dar".

Actualmente, Jan Olvera publica sus escritos en la Artículo Séptimo cada viernes, y ya prepara la segunda parte de su novela "Otoño en Primavera", que espera presentar próximamente.

"En esta segunda parte, la protagonista encuentra gente que se atraviesa en ciertos períodos de su vida, y empieza a ser mejor persona, hasta encontrar la felicidad y estabilidad que necesitaba".

Los libros de Jan Olvera están disponibles a la venta en la galería de Unidos por Amor al Arte, ubicada en la Plaza Andrómeda o también pueden pedirlos directamente con la autora en sus redes sociales.

Jan ha participado en diferentes cursos, pláticas y presentaciones dentro y fuera del estado de Morelos, llevando sus letras e historias a distintos lugares, conquistando a un público diverso. Es por eso que la escritura se ha convertido en algo fundamental en su vida.

"Hay cosas o sentimientos que tienes encerrados o muy en el fondo, y no los puedes sacar, y para mí la escritura es como una libertad. Me liberó de muchas cosas, y me permitió hacer cosas que no imaginaba, me hizo crecer como persona y estoy segura que muchas mujeres se pueden identificar con mis textos".

Finalmente, Jan Olvera comentó que además de la segunda parte de su novela, ya prepara un nuevo libro junto a Grissel Aralia, donde explorará una nueva faceta en su obra, el género de terror.

