Irma Salinas presenta exposición de pintura en Plaza Andromeda

“La pintura me inspira mucha calma y paz, me ayudó mucho durante la pandemia”, expresó con gran alegría Irma Salinas.

La artista originaria de Veracruz Irma Salinas Cabra, inauguró una exposición de pintura en la galería Unidos por Amor al Arte ubicada en la Plaza Andromeda, como parte del proyecto "Artista del mes", donde compartió con familiares y amigos que estuvieron presentes, su talento y pasión por esta disciplina.

Durante la inauguración, la artista estuvo acompañada de sus hijos y de Emilia Juan, directora de la galería, quien ha destacado por su excelente gestión cultural para promover el talento de artistas morelenses y de otros estados de la República Mexicana a través de este importante proyecto.

“Les doy la bienvenida a esta exposición, hay que empezar a trabajar para que sea un gran año.

En Unidos por Amor al Arte iniciamos con la primera exposición del ‘Artista del mes’ que en esta ocasión es la pintora Irma Salinas a quien recibimos con mucho gusto”, comentó Emilia Juan.

Para presentar a la artista y hablar más sobre su trabajo y trayectoria artística,su hijo, Cuauhtémoc Serrato Salinas fue el encargado de dirigir unas palabras al público y a su mamá, felicitándola por su excelente labor.

“La cultura es muy importante en nuestro país, hay que cultivar a nuestros niños con el amor al arte, a la lectura y al deporte, que además son fundamentales para la unión familiar. Me siento muy orgulloso de contarlo porque desde que estábamos muy pequeños, vimos en nuestros padres el amor por la cultura y por el deporte; mi madre desde muy pequeña demostró esas habilidades, deportista al cien por ciento, ganó varios premios en la escuela, en la secundaria, hasta lanzamiento de bala; dio clases de natación y mi padre siempre apegado a la música, afortunadamente venimos de una familia sana al cien por ciento. Desde siempre recuerdo a mi madre pintando sus bocetos, haciendo pintura, cuando íbamos a cualquier lado ella era la de la chispa, como buena jarocha que es. Ella llegó a Cuernavaca muy pequeña, pero sin duda, su sangre jarocha la caracteriza por ser dinámica, siempre estar haciendo cosas como muñecos de peluche, manualidades y siempre pintando. Ahora tenemos la suerte de ver su obra realizada, algo que nos llena de orgullo, realmente madre eres toda una artista y el mundo necesita gente con este valor cómo tú”, dijo Cuauhtémoc Serrato Salinas.

Posteriormente, la artista realizó un recorrido por la exposición para contarle al público un poco más sobre sus obras y adentrarse a sus procesos de creación.

“Desde que estaba pequeña me gustaba mucho el arte, cuando iba a la primaria, recuerdo que el maestro nos mandaba a pintar algo y todas mis amigas se amontonaban conmigo para que yo les ayudara, ellas sacaban 10 y yo seis porque ya estaba cansada y hacía todo lo mío al final más rápido”, mencionó Irma Salinas.

A muy temprana edad, Irma comenzó su formación en la pintura debido al gran interés que mostró en las artes, su mayor inspiración son los animales, y especialmente tiene un gusto por los búhos, pues los considera muy inteligentes.

Cabe destacar que la exposición que presentó, está integrada por cuadros que realizó durante la pandemia, pues sin duda, la pintura fue su manera de sobrellevar el encierro y esta complicada situación.

“Toda la pandemia me la pasé pintando, no me preocupaba por otras cosas, me entregué a la pintura totalmente, y la verdad me dio mucha paz mental en estos tiempos tan difíciles”.

Finalmente, la artista invitó al público a echarle muchas ganas en los ámbitos a los que se quieren dedicar, y que es fundamental que sigan sus sueños e inspiraciones para salir adelante con eso que realmente desean realizar.





