Invitan a disfrutar en línea de La avestruz

El próximo sábado 22 de agosto el público podrá disfrutar de la obra de teatro “La avestruz”, dirigida por César Enríquez y protagonizada por la actriz Crisanta Gómez; obra que brindará una función única de manera virtual en vivo desde La Teatrería.

Estoy muy emocionada de que este proyecto se va a mover a la virtualidad, adaptándonos a lo que estamos viviendo en el teatro en este momento, les espera una historia muy divertida, que les hará reír, reflexionar ante la vida y las decisiones que tomamos ante la crisis y las adversidades, expresó Crisanta Gómez.

Este monólogo cuenta la historia de Regina, una mujer que no cree en el amor, odia las bodas y todo lo que tiene que ver con eso. Un día su mejor amiga le pide que sea su dama de honor, ella se va a probar el vestido que no le gusta para nada y no le queda, mientras está en el probador, el vestido se le atora y empieza a contar toda su historia.

La vemos en una crisis de relación de pareja que no le fue muy bien, por eso odia el amor y todo mal, pero se da cuenta que tiene que dejar de esconderse como avestruz y enfrentarse a la situación, salir a la vida con una actitud de querer hacer las cosas, volverse a enamorar y dejarse sorprender. Es una comedia con un lenguaje muy sencillo que te ayuda a reflexionar de alguna manera.

La actriz señala que esta obra queda perfecta para la situación que vivimos hoy en día con la pandemia, pues Regina al quedarse atorada en el vestido, hace una comparación a estar atorada en una crisis, justo como hemos experimentado en estos últimos cinco meses durante el confinamiento.

Durante la pandemia hemos pasado por una crisis económica, laboral e incluso emocional, y pensar en qué vamos a hacer para salir adelante y no quedarnos atorados en esta situación que además no está en nuestro control y nos da la sensación de estar atorados como Regina en el vestido. Ante la situación, decidimos hacer esta nueva versión de la obra porque o te quedas ahí sentado viendo cómo se cae el mundo o mejor te levantas y eres parte de la solución.

Para Crisanta esta nueva modalidad de hace teatro es una experiencia distinta que ha implicado desafíos, pero también una oportunidad de seguir trabajando y llegando al público, para hacerles pasar un momento grato y que se olviden un poco de las adversiades.

Es una experiencia distinta a lo que es el teatro convencional que requiere al público para suceder, para mí ha sido raro pero tengo la súper dirección de César Enríquez y estamos adaptando la cámara para que de alguna manera esté ahí con nosotros y que no sea como un espectador más, si no que haya una interacción con las tomas. Es un reto pero a la vez me emociona, porque lo más padre de ser actor es retarte, no hacer lo mismo siempre, no nos gusta la monotonía y quedarnos en lo mismo, estoy nerviosa pero estoy contenta.

Conéct@te:

Instagram: @laavestruzmx

Instagram: @crisanta_gomez