Inicia exposición De otro mundo

La artista visual Lily Exkryma inauguró de forma virtual su exposición fotográfica De otro mundo en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic). Esta serie que comenzó desde 2016 y está integrada por 22 obras entre retratos y autorretratos en blanco y negro, de los cuales la mayoría son realizadas en técnica analógica, algunas en técnica analógica digitalizada y otras en técnica digital.

"Es una serie que nace de mi inconsciente".

Mi forma de trabajar por lo general es así, primero creó y luego pienso de qué pudiera tratar lo que hice. Durante la creación de la serie, sólo fui haciendo fotos porque me nacía hacerlo y fue hasta hace un año más o menos, que descubrí de qué trataba fue como encontrarme en la fotografía". expresó Lily Exkryma.

Generalmente, la obra de la artista gira en torno a temas psicológicos, en esta ocasión, Lily realizó retratos en lugares que solía frecuentar cuando era niña.

"No busqué escenarios, sino que ya estaban ahí, y fue donde me di cuenta que esos sitios solitarios y en ruinas, a los que nadie se quería acercar, son momentos en los que se busca introspección o cierta soledad por no sentirte parte de este mundo. De hecho cuando reflexioné en torno a esto fue cuando nació el título, precisamente porque la mayoría de los personajes no se sentían aceptados en este mundo y me reflejé ahí".

Las fotografías cuentan con distintos elementos como muñecas y el uso de vestidos y máscaras por parte de las modelos.

"La máscara representa una forma de no aceptarte y esconderte del mundo. El vestido y las muñecas son elementos que estaban en mi inconsciente, que eran los efectos reprimidos de la infancia, después salen y aparecen en estas fotografías; pero al momento de fotografiar realmente no me percataba en ese momento del porque usaba esos elementos".

La primeras fotografías de la serie, las realizó con una niña como modelo, sin embargo, tiempo después decidió hacer autorretratos.

"Me di cuenta que la niña tenía posturas muy rígidas y tiene que ver con esta opresión que sientes del mundo. Pasó el tiempo y ya no podía fotografiar a la niña, pero sentía que la serie no estaba terminada, y al querer continuarla con otras personas, me encontré sola y comencé a hacer autorretratos y cuando me di cuenta, estaba adoptando las mismas posturas de la niñas".

Durante la inauguración de la exposición, Lily realizó un recorrido virtual para dar a conocer la muestra y explicar a fondo su proceso creativo.

"El exponer de manera virtual para mí ha significado una nueva forma de adaptarme y ser flexible a los cambios o aceptar esta nueva realidad. Es una oportunidad para seguir avanzando, y acercar mi obra a personas que no pueden salir o que no pueden viajar en estos momentos, de hecho tuve la opción de cancelar la exposición y esperar a que las cosas fueran como antes pero decidí continuar con esta nueva propuesta virtual que me ofreció el Museo ya que hoy en día el futuro se ha vuelto más incierto".

Actualmente, Lily Exkryma ha estado trabajando en un proyecto sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

"Este nuevo proyecto deja un poco atrás la fotografía y el audiovisual, pues es un proyecto que se acerca más a técnicas como el arte objeto o la instalación, aún no sé bien en qué técnica podría encajar más, pero el objetivo es tener un acercamiento más profundo a el lenguaje y la mente de los TEA, para ver cómo perciben el mundo a su alrededor, busco crear un lenguaje visual a través del arte objeto principalmente, pero ya el proyecto me dictara la mejor forma de acercar al público a este tema".

Liliana García Uriostegui, también conocida por su nombre artístico como Lily Exkryma es una Artista Visual, originaria de Morelos. Estudió la Licenciatura en Artes en la UAEM, con especialidad en Nuevos Medios.

Para la realización de su obra suele hacer uso de la fotografía digital y analógica, el audiovisual, el archivo fotográfico familiar y el arte objeto, entre otras técnicas.

Dentro de su práctica artística explora, investiga, desarrolla y reflexiona temas de interés a partir de su punto de vista y sus experiencias con los mismos. A menudo indaga en temas como: la búsqueda de la identidad, la soledad, la infancia, la memoria del subconsciente, el cuerpo, el tiempo, la atemporalidad y el espectro autista (TEA), la fantasía, el universo, la astrología, el sueño americano, entre otros temas.

Crea nuevas narrativas visuales e imágenes basadas en poéticas imaginarias o percepciones abstractas.

También se ha dedicado a crear parte de su obra en distintas técnicas fotográficas como lo son: procesos antiguos analógicos y cianotipia, así como experimentaciones e intervenciones en la fotografía.