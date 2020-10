Inauguran muestra colectiva

Para continuar con su labor de reactivar los espacios culturales, además de brindar un lugar a los artistas y al público, la galería El Otro Mono presentó la muestra colectiva "Punto de partida. Exposiciones trotantes, mutantes, errantes en cajas, maletas y sobres" y la exposición "Deconstructed" del fotógrafo Jaime Ávila en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic).

"Realizamos estas exposiciones en colaboración con el Mucic, fue algo que no teníamos en el radar, pero ha sido algo increíble. La muestra colectiva fue una iniciativa que empezamos a finales de abril, como estábamos todos encerrados y viendo puras cosas virtuales, que hasta sabe mal que todo sea virtual cuando la vida no es a través de las pantallas; entonces convocamos a los artistas, se pusieron a chambear para armar esta exposición que fuera tangible y se pudiera manipular", expresó Pedro Mantecón, co director de El Otro Mono.

Este proyecto está inspirado en Caja en una maleta de Duchamp y Museo Imaginario de André Malraux, que toma como premisa el espacio móvil o "no lugar", una maleta, una caja o simplemente un objeto transportable que contiene posibilidades de una exposición sin mediadores.

Los artistas que participan en esta primera edición son Abraham Díaz, Antonio Russek, Alejandro Linares, Alonso López, Juan A. Lobato, Ángela Ferrari, Cristo Contel, Elisa Malo, Gloriae JV, J. Ramón, JM, Ketzalli Santibañez, Luis Gordoa, María Antonieta de la Rosa, María Ramos, Miguel Bravo, Oscar García, Pedro Mantecón, Solymar García, Marcos Miranda y Norma Alicia.

"Entre tantos percances, logramos convocar a estos artistas y ellos hicieron estas piezas, las cuales significan un mundo, en las que el público podrá ver mundos distintos, algunos tienen que ver con el tema del Covid, otros son más fantásticos y lúdicos e incluso más serios".

La idea es que la exposición esté rotando por distintos espacios del centro de Cuernavaca y que llegue a públicos diversos.

"Los recorridos de estas maletas serán azarosos y aleatorios. Nos pareció muy bonito que estas maletas pudieran iniciar su viaje en el Mucic y continuarán por varios espacios, no sólo en galerías y museos. Esta es la primera edición y nos gustaría que fuera algo más grande".

"Inventario de infancia" de Ketzalli Santibañez.

"Espejo, eco y brújula 2010-2020" de Pedro Mantecón.

La exposición "Deconstructed" de Jaime Ávila, que a través de fotografías de diversos personajes, hace breves rompecabezas, los desarma en tres partes , y después los trasforma en perfectos extraños.

"Jaime tenía este trabajo y nunca lo había exhibido de esta manera, entonces en colaboración con El Otro Mono, llegamos a la curaduria y formato de salida, con muchas fotografías instantáneas para crear rompecabezas, y ha sido algo interesante porque a la gente le gusta ver a otras personas".

En las imágenes podemos encontrar a personajes como Ely Guerra, los músicos de Hello Seahorse, de la Maldita Vecindad, de Molotov. Jaime radica en Cuernavaca y con apoyo del fotógrafo de Gabriel Rozycki también tomó fotografías de gente reconocida en el ámbito cultural y artístico en Morelos.

"Ambas exposiciones se conectan, en el momento donde Jaime Ávila incluye los retratos de varios participantes de la muestra colectiva".

Retratos de la exposición "Deconstructed" de Jaime Ávila.

Visita estas exposiciones en el Mucic los sábados y domingos de 10:00 a 15:00 horas.