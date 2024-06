Ileana Hernández, de Jalisco, recibe el premio nacional de poesía Alma Karla Sandoval

La poeta jalisciense Ileana Hernández Arce, autora de Therion, fue galardonada con el premio nacional de poesía Alma Karla Sandoval 2024, en Zacatepec.

La galardonada habla para El Sol de Cuernavaca de su obras que en su mayoría son críticas sociales: “Mis libros anteriores son una crítica social, de hecho tengo un diccionario, que es el libro anterior a este, se llama ‘Nuevo diccionario de las palabras que debieron desaparecer’; es un diccionario de la violencia que está pasando en México o sea de la A la Z, de alerta blanca, campos, desaparecidos; de ahí en adelante de mujeres desaparecidas, de los feminicidas, de los feminicidios, creo que me ayuda a manejar estos temas que soy psicóloga y ejercer es algo que me fascina también, porque me ayuda a conocer personalidades y poder explicar en este conocimiento que tengo”.

Aseguró sentirse honrada con el reconocimiento y agradeció a Alma Karla Sandoval y a la editora y convocante Hortensia Carrasco, así como al jurado que calificó las obras de las participantes.

El evento se realizó en el jardín Miguel Hidalgo, del Ayuntamiento de Zacatepec. Esta premiación es una iniciativa de Sinergia Cultural en coordinación con los ayuntamientos de Jojutla y Zacatepec.

“Hacer un concurso de poesía especialmente para mujeres creo que es importante porque eso es lo que está abriendo también paso a escritoras, para que tengan una oportunidad de participar”, asegura Hortensia Carrasco, directora de la editorial independiente Voz Lírica.

Aseguró que el nombre de Alma Karla Sandoval es porque la escritora es una de las más importantes en México, “con una enorme trayectoria, gran lectora, investigadora y bueno, se merece este premio que lleve su nombre. Se convocó a mujeres mayores de más de 38 años porque muchas veces los concursos ya están cerrados a menores de 35 años”.

Para la escritora Alma Karla Sandoval que el premio lleve su nombre es muy emocionante y una gran responsabilidad.

Son 25 años trabajando en la literatura ininterrumpidamente y la verdad yo creo que es una buena oportunidad de visibilizar el trabajo en el arte de las mujeres de todo el país, de todo el mundo y sobre todo ir abriendo brecha, yo creo que es una oportunidad de ir colocando la palabra de las mujeres donde tiene que estar, que esté al alcance de todas y de todos.