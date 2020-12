Iker Cortés se va agradecido de MasterChef

MasterChef se ha convertido en uno de los programas preferidos del público, y en esta nueva temporada, sin duda, uno de los favoritos era Iker Cortés, originario de Morelos, pero desafortunadamente se convirtió en el sexto eliminado de la cocina más famosa de México.

Cabe destacar que durante varios programas, Iker conquistó a los chefs y a la audiencia con su carisma y talento en la cocina, sin embargo, su última propuesta “Cono de fresa con banano” no le favoreció para continuar en la contienda.

A pesar de haber sido expulsado, Iker se encuentra muy feliz y agradecido por esta nueva experiencia, asimismo, tiene mucho ánimo para continuar con distintos proyectos culinarios en Cuernavaca.

“Ha cambiado mi vida muchísimo, la experiencia ha sido increíble es algo que no me esperaba. La verdad nunca había visto un capítulo completo del programa y no sabía bien a lo que venía, me dijeron que a cocinar y yo llegué muy contento (risas) y fue algo maravilloso”, expresó Iker.

El joven cocinero y empresario, comenta que fue gracias a la insistencia de varios amigos y familiares, que decidió hacer casting para ser parte de MasterChef, pues realmente nunca pasó por su cabeza participar en un programa así.

Iker está muy contento con el desempeño que tuvo en la competencia, sin embargo, menciona que aún le faltó mucho por demostrar dentro del concurso y por supuesto deleitar al jurado con otros platillos que son su especialidad.

“No tengo ninguno en específico pero tal vez un Estofado de res, unas pupusas de barbacoa o unas baleadas hondureñas que son entre un taco y un burrito, ya que viví en Honduras un tiempo, y me hubiera gustado prepararlas con alguna proteína o con arrachera. Mi cocina es fusión rústica con una base vegana, porque tengo varias alergias y hago unas mezcolanzas medio raras pero deliciosas, y eso es lo que me hizo falta mostrar, esa cocina interesante y rica para mí”.

Desde el primer programa, a través de las redes sociales el público morelense demostró su apoyo a Iker, además cada vienes estaban al pendiente del programa para echarle porras.

“Nunca preví llegar al programa, tener ese apoyo de la gente y una gran empatía, realmente les agradezco muchísimo a la gente de Morelos y de otras partes de la República Mexicana, que me han enviado muchos mensajes con mucha vibra positiva y se siente muy padre aunque es raro, es muy lindo; de verdad muchas gracias por todo”.

Además de ser un buen cocinero, Iker demostró su humildad y buen corazón, formando gratas amistades en el programa y ahora que está afuera, considera a José Luis, David e Itzel como sus contendientes favoritos para ganar la competencia.

Entre sus próximos planes, Iker abrirá una cocina en Cuernavaca, y por supuesto seguirá con su proyecto de panadería, “Al igual que muchas personas, con la pandemia me quedé sin ingresos y empecé a hacer hogazas rústicas; yo soy alérgico al trigo y estoy experimentando para mí y sé que varias personas tienen problemas similares a los míos, entonces quiero ofrecer hogazas rústicas y panadería celiaca. Y pues bueno, estoy con el corazón bien abierto para lo que venga mañana y seguiré dejando que la vida me sorprenda”, finalizó.

Conéct@te:

Instagram: @iker_sr.lobomx

Facebook: Ikeru Lobo Ikerosawa