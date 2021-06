Ignacio López Tarso celebra Una vida en el Teatro

"No se puede estar lejos del escenario tanto tiempo, ya estoy desesperado, ya es hora de regresar", dijo Ignacio López Tarso.

Después de casi dos años de ausencia, el primer actor Ignacio López Tarso regresará a los escenarios con la obra "Una vida en el teatro" de David Mamet, presentando dos funciones muy especiales en el Teatro Ocampo de Cuernavaca el próximo 3 de julio a las 18:30 y 20:30 horas.

El actor se presentará junto a su hijo Juan Ignacio Aranda en esta importante y emotiva obra, lo que significa su regreso a uno de los teatros más importantes a nivel nacional después de varios años. Bajo la dirección de Salvador Garcini, los queridos y talentosos actores presentarán esta importante obra donde convergen dos generaciones de actores que comparten sus frustraciones, sueños y emociones personales, a través del teatro.

"Es una obra original y muy particular donde veremos la vida de los actores en su lugar más íntimo, que por supuesto no es el escenario, en él se proyectan las grandes emociones, y el lugar verdaderamente íntimo es el camerino donde los actores se preparan, se visten, se desvisten, se maquillan, se ponen encima el personaje y se lo quitan también. El público nunca ha visto eso, se lo imaginan, pero no saben realmente qué pasa en un camerino, la intimidad nadie la vive más que los actores", dijo Juan Ignacio Aranda.

Esta es la historia de dos actores que comparten camerino, ellos pertenecen a una compañía de repertorio que hace grandes obras como "La Tempestad", "El rey Lear" y "Hamlet" de William Shakespeare. Y en el camerino, cuentan sus vidas y la representación se vuelve un momento público.

Ignacio es un actor consagrado y Juan es un actor con un futuro incierto. Su relación crece entre camerinos y funciones. El teatro es tan efímero como la vida misma. La vida es un teatro en el que se representan a cientos de personajes a través de una historia personal, de acuerdo a la edad, experiencias y circunstancias.

"Quisimos cambiar los nombres de los personajes a nuestros nombres, el actor que interpreto yo, es un joven que ingresa a la compañía y va escalando roles hasta que le dan un espacio protagónico, y en todo ese transcurso tiene la suerte de compartir el camerino con el mismo actor (Ignacio) y se vuelve una relación muy afectiva, de maestro a alumno, de dos compañeros que aprenden a compartir no sólo la escena, si no la vida, ese momento que está entre la realidad y la ficción".

Este año, Ignacio López Tarso celebra más de 70 años de trayectoria artística, haciéndole honor al título de esta obra, pues aunque ha realizado cine y televisión, el teatro es su mayor pasión.

"Es una obra que escribió el autor para mí sin conocerme, porque mi personaje, es un actor que gusta de hacer el teatro de gran calidad y así ha sido en toda mi carrera, alrededor de los clásicos griegos, del siglo de oro español, del teatro en verso de Calderón de la Barca, de Lope de Vega y todos los autores. También del gran poeta Medieval que le canta a su padre, Jorge Manrique. Es un teatro muy valioso y hermoso que dice cosas que uno no usa en su vida diaria, hay verdaderos textos maravillosos. A través de estos grandes autores se puede hablar este español tan bonito, que es un idioma que se escribe y se dice igual, que no tenemos que interpretar como en otros idiomas", comentó López Tarso.

Con gran cariño, Juan Ignacio recordó que su padre y él tienen una relación de añoranza con el Teatro Ocampo, pues se han presentado en este importante escenario en diversas ocasiones, pero dos han sido muy especiales.

"No recuerdo exactamente el año, quizás 2008 o algo así, nos invitaron a presentar la obra 'El de la triste figura', donde mi padre interpreta al Quijote de la mancha y yo a Sancho Panza, y esa fue la última función con la que el teatro se fue a un tiempo de remodelación y estuvo más de un año cerrado. Después, tuvimos la enorme fortuna de que nos invitaron nuevamente y abrimos el Teatro con 'Macario, el ahijado de la muerte'. Ahora vamos otra vez juntos y muy contentos de volver al teatro presencial en un escenario tan importante".

Sin duda, Ignacio López Tarso y Juan Ignacio Aranda están muy felices de regresar al escenario y compartir una obra magnífica con el gran público morelense.

"Estoy muy contento, será mi primera salida después del encierro. Le mando un saludo al público de Cuernavaca, que son muy cercanos, casi nos damos la mano (risas). Espero que la gente se entere y nos apoye con su presencia, la obra les va a gustar, Shakespeare es un autor maravilloso, el más grande de los poetas ingleses que existe; hay que oírle, pensarlo y disfrutarlo porque dice cosas importantes. Es de esos autores que tocan el alma del ser humano y hablan al corazón y al cerebro", destacó López Tarso.

No te pierdas esta importante obra y el regreso a los escenarios de estos talentosos actores. Los boletos ya están disponibles a través de la plataforma de Eticket y en distintos puntos de Cuernavaca, para mayor información visita la página de Facebook del Teatro Ocampo.