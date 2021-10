Homenaje a Guillermo Monroy continúa con presentación de libro

Después de inaugurar la exposición del maestro Guillermo Monroy en el Centro Cultural Jardín Borda en julio pasado, este fin de semana el homenaje a este gran artista continuó con la presentación del libro "Guillermo Monroy. Plástica revolucionaria y amorosa: Una entrega total" en la sala Manuel M. Ponce de este recinto cultural.

Cabe destacar que este libro fue editado por el Fondo Editorial del Estado de Morelos (FEDEM) y reúne la obra y memorias del artista plástico, además de incluir textos de destacadas mujeres de la cultura en México.

Durante la presentación, estuvieron presentes el maestro Guillermo Monroy; su hijo Guillermo Diego Monroy; María Helena González; Ángel Cuevas, coordinador editorial de la STyC; el escritor Luis Ruis Caso; Hugo Juárez, secretario Técnico de la STyC y Magdalena Zavala Bonachea, directora del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, quien se conectó a través de la virtualidad.

Al abrir el libro, nos encontramos con un texto de introducción que menciona "Con este libro celebramos con orgullo la continua, extensísima y vibrante creatividad del maestro Guillermo Monroy, quien ha dedicado su vida al campo de las artes plásticas, en gran medida en nuestro estado, tocando asimismo con fortuna los ámbitos de la literatura, el periodismo y la docencia. Conocido como uno de los 'Fridos', por haber pertenecido al grupo encabezado por Frida Kahlo, Monroy Becerril es un artista libre, que sigue trabajando de manera comprometida a sus casi cien años de edad", parte del texto que escribe Julieta Goldzweig, secretaria de Turismo y Cultura de Morelos.

Posteriormente, se incluyen los textos y ensayos "Guillermo Monroy, maestro" de María Helena González, directora de Museos y Exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos (STyC); "Guillermo Monroy: entre pinceles, armonías y plumas de la investigadora Leticia López Orozco (†), en un homenaje también a la memoria de la autora quien falleció durante el proceso de edición de este libro y "Guillermo Monroy: instantes de la memoria" de Magdalena Zavala Bonachea. Textos que se acompañan con fotografías que muestran las distintas etapas de la vida y obra de Monroy.

El libro se divide en los distintos núcleos temáticos que le han inspirado al maestro Monroy para realizar sus magníficas obras a lo largo de su carrera, éstos son: Frida, Autorretrato, Pintura Mural, Abstracciones Dibujos versados, El encanto de los niños, Miquixtli, Calaveras y Calaverones, Fascinación Solar y De lo sublime a lo impoluto.

"Hoy me siento entre amigos y hermanos. Agradezco todo el apoyo y amor que han puesto para que se descubra la obra de Monroy, incluso yo mismo que me he encontrado con varias sorpresas", comentó Guillermo Diego Monroy, hijo del artista y músico con gran trayectoria.

Asimismo, presentó la página web del artista, que ha sido actualizada para conocer aún más sobre su vida y obra, que sin duda, es un aporte de suma importancia para la cultura y el arte mexicano.

María Helena González, habló del proceso creativo de la curaduría de la exposición, haciendo hincapié en que fue muy emocionante por todo lo que implicó, así como un montaje muy sublime. Asimismo, destacó que la exposición ha contado con más de trece mil visitantes a la fecha.

Guillermo Monroy dio un emotivo mensaje en el que aseguró que en el amor por la vida y todas sus expresiones cotidianas se conserva el espíritu de cualquier creación. Además recordó el impacto que su etapa de estudio junto a Frida Kahlo, Diego Rivera y múltiples artistas mexicanos.

"Estoy muy emocionado con este libro extraordinario que ha hecho el Gobierno del Estado y la Secretaría de Cultura. Este libro encierra muchos de mis logros, el amor por el arte, por la cultura, por la poesía, por la plástica; por las nubes, por los bosques, por los niños, por los pájaros. Es un libro que está hecho con el alma. Un libro un tanto cósmico, porque así es el universo entero", expresó Guillermo Monroy.

El evento se realizó justo el 2 de octubre, por lo que al culminar su participación y expresar su agradecimiento por este homenaje, el maestro Guillermo Monroy, alzó la voz para recordar que "¡2 de octubre no se olvida!" haciendo eco entre los presentes. Asimismo expresó "¡Qué vida la cultura! ¡Qué viva este maravilloso libro!".