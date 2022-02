Haidy Witmann expone "Alma de cobre" en el MAIC

La artista Haidy Wittmann presenta su exposición “Alma de cobre” en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo (MAIC), la cual se integra por una pequeña colección de obras en distintos formatos, que realizó a finales del 2021. Y en la que nos muestra su propia visión, sobre las personas indígenas en la actualidad.

Haidy originaria de Alemania, ha vivido en México desde hace aproximadamente 10 años, país donde ha encontrado un hogar y un cobijo artístico, pues además en Morelos, ha realizado diversos proyectos muy importantes para impulsar el arte; y sin duda, todo lo que encierra la cultura e identidad mexicana, son temas de su interés.

“Aunque no nací aquí, soy mexicana de alma y corazón. Y en esta exposición me enfoqué en plasmar mi visión sobre la actualidad que viven los indígenas, que están atravesando por un cambio y evolución, ya no es la idea romántica de nuestra cultura indígena llena de rituales y mundos mágicos; realmente están siendo influenciados por múltiples culturas y las modas, lo observamos en su forma de vestir y en sus usos y costumbres”, expresó Haidy Wittmann.

Esta exposición está integrada por aproximadamente ocho piezas artísticas, que se ubican en un corredor de la planta baja del MAIC. En esta muestra, Haidy vuelve a experimentar en carboncillo, además de que realiza piezas en óleo como lo ha hecho a lo largo de su trayectoria, pero siempre buscando hacer algo diferente, que en esta ocasión, es lo figurativo.

“No había hecho algo por el estilo, es la primera vez que hago algo figurativo, es decir, que no tiene elementos incrustados que sean mágicos, más bien sitúo a mis personajes como lo que son, y ellos mismo son los protagonistas mágicos de la obra; quise reflejar el sentimiento en los personajes, no hay nada que le reste atención o distraiga al espectador, y así cada uno te provoca, ya sea un sentimiento positivo o negativo, porque e arte si no provoca no sirve”.

Asimismo agregó, “Nunca había expuesto carboncillo, y dentro del medio hay muchos que desdeñan el carboncillo porque en términos económicos realmente no te deja dinero, no se cotiza como otros materiales, pero pienso que es una forma de decir que el arte tiene un valor en el trazo, en el esfuerzo y en la inspiración, más allá de lo económico. Además de que para las personas, también les es más fácil adquirir una obra en este material, sobre todo en estos tiempos tan complicados con la pandemia”.

La pieza Vaivén / Maritza Cuevas | El Sol de CUernavaca

Para la realización de estas obras, Haidy partió de un proceso evolutivo que atravesó el año pasado, muchos cambios personales y emocionales, que emanan en cada una de las piezas. El tiempo que le llevó a la artista crear estas obras, fue entre tres y cuatro meses,

“Fue un tiempo complicado en cuestión personal, atravesé por varios cambios familiares, económicos, sentimentales y emocionales, por eso también retraté a muchos niños, porque para sobrellevar todos estos proceso me acerqué a mi infancia, ese sentimiento puro del niño, que es perfecto, porque es egoísta, ya que se centran en ellos mismos y en su felicidad”.

La artista comenzó el año bastante bien con esta exposición, la cual planea llevar a otros recintos próximamente, además de que ya está trabajando en nuevas obras y en un proyecto de ilustración, técnica artística en la que ha destacado a lo largo de su carrera.

Haidy está convencida de que pese a la pandemia, es importante que los artistas continúen su labor, reactivar las exposiciones y los espacios culturales, para recordarle al público la importancia que tiene el arte en la sociedad.

La exposición “Alma de cobre” estará abierta al público hasta los primeros días de marzo. Para visitarla, acude al Museo de Arte Indígena Contemporáneo, ubicado en Avenida Morelos No. 275, centro de Cuernavaca, de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas.

¡Chin! una de las obras que se puede apreciar en la exposición / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca





