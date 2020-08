Hacen falta líderes políticos con conocimientos plenos de las humanidades

Hace unos días se dio a conocer un gran proyecto para nuestro estado, y más aún para el país en general, les estoy hablando sobre la Escuela de formación política “Gral. Carlos A. Vidal” capítulo Morelos, de la cual, de un total de 83 solicitudes, bajo un proceso de selección, se ha publicado ya la lista de los aspirantes aceptados para dar inicio a la primera generación de alumnos quienes podrían dignificar la vida política en nuestro estado. Un proyecto que surge en Chiapas y que es respaldado por la Fundación alemana Friedrich Ebert Stifttung, con las intenciones de formar y capacitar líderes políticos con una esencia más humana, que busquen una especialización mediante los mejores catedráticos en Morelos. Destaco sin duda la importancia de esta escuela de Formación Política en la sociedad, donde aprenderemos a diferenciar política, con política partidista, y la importancia de formar verdaderos líderes de calidad.

Hoy nos proponemos dar respuesta a una pregunta: ¿por qué estudiar en la escuela de formación política Gral. Carlos A, Vidal Capitulo Morelos?

Bien, en realidad nos enorgullece el haber generado este proyecto para los Morelenses o para ciudadanos interesados de cualquier otro estado, puesto que la selección de los catedráticos está basada en la persecución afín que nos une como seres humanos, el interés en realizar un verdadero cambio social por y para la educación y capacitación constante de todos aquellos que deseen colocarse en algún puesto político, con la única finalidad de servir al país. Cada uno de los ponentes son personas que fueron seleccionados de acuerdo a un adecuado perfil, donde hemos tomado en cuenta su nivel académico, experiencia práctica en el tema, buena imagen pública, entre otras aptitudes, estamos convencidos que la única y verdadera transformación social será desde el pensamiento crítico, reflexivo, y constructivo. Mismo que se lograra mediante una línea educacional en el área política y humanidades.

El estudio de Humanidades, tal como lo define la Universidad de Stanford, es aquel que busca entender «cómo los individuos procesan y documentan la experiencia humana». Es por ello que la escuela de formación política integra las humanidades dentro del temario coadyuvando las materias y mostrando la importancia de la unión entre la razón, la sensibilidad y la praxis. De esta manera nos convertimos en un semillero de líderes políticos con pensamiento analítico, desarrollando competencia superior en expresión y comunicación oral y escrita. Aunado a la capacidad de establecer conexiones con diferentes formas de pensar, actuar y vivir, como es la integración en comunidades, adquiriendo una perspectiva global con valores claros ante la situación real de vida de quienes estén frente a nosotros.

Es necesario mencionar que la Escuela de Formación Política: Gral. “Carlos A. Vidal” Capítulo Morelos, es un proyecto sin fines partidistas, su misión principal es fortalecer las capacidades políticas y académicas de los integrantes de la primer generación a quienes se les dará seguimiento de sus proyectos realizados a fin de poder fortalecerles. La política en Morelos necesita con urgencia de profesionalismo de las y los diferentes nuevos liderazgos, es tiempo de hermanar la senda académica y política por el bien del estado.

No se puede negar que estas razones son más que interesantes y justificarían tu participación en la escuela de formación política, misma que está abierta a todo el público en general, ya que no dependemos de ningún partido político y por ende no solo recibimos afiliados o simpatizantes. Así que, felicitamos a todos los alumnos que tienen ganas de aprender y conocer más sobre temas políticos enfocados a la participación social real y palpable, analizando los sucesos de contingencia y no solo evolucionar en tus conocimientos, sino trascender en la práctica de ellos, así como a cada uno de los ponentes voluntarios que nos compartirán sus conocimientos y experiencia en cada tema.





Estamos a sus órdenes para mayores informes. 7771984818 escuela.formacion.politica.mor@gmail.com