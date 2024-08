'Gramos', artista de Yautepec, inaugura su exposición 'Soñadores'

El artista Enrique Tapia Ortiz, conocido como "Gramos", originario de Yautepec, inauguró su exposición "Soñadores" en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo (MMAC) Juan Soriano, en la que emplea la memoria colectiva, la nostalgia y la deformación del tiempo como herramientas para construir recuerdos.

La exposición está integrada por 16 obras que fueron realizadas con las técnicas de cianotipia, acrílico y aerosol, incluyendo objetos de madera intervenidos, que tienen qué ver con el tema de la infancia.

Cabe destacar que esta es la segunda exposición individual del artista, ya que en 2023 presentó "Ficciones de una infancia" en el Centro Morelense de las Artes (CMA), y esta nueva muestra es una continuación de la anterior, pero en esta ocasión, la idea es hablar de la infancia en general, donde el público pueda identificarse.

Invité a mis amigos que quisieran compartir su archivo fotográfico, y a través de un proceso curatorial, se realizó una selección de imágenes que destacan el juego y la inocencia

Tapia Ortiz

Destacó que, al ver las fotografías de sus amigos, y su época de infancia, decidió llamar la exposición con el nombre de “Soñadores”, que engloba la idea de que, en algún momento tuvieron una infancia a su manera; es decir, cada uno desarrolló su niñez de acuerdo a sus posibilidades, circunstancias y contextos.

Exposición "Soñadores". / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

Además de utilizar el archivo de sus amigos, agregó archivos de personas que no conoce.

En la exposición también se ven imágenes de fotografías que fui adquiriendo en un tianguis, esto me permitió expandir el proyecto con posibles exposiciones

Tapia Ortiz

Como artista, le interesa ver el juego y la reacción de los espectadores con el proceso de sus recuerdos, generando esa distorsión de sus memorias a partir de la ficción que realiza.

Exposición "Soñadores". / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

Un sueño cumplido

Ver su obra en un museo como lo es el MMAC, y sobre todo al ser una exposición individual, para el artista es un sueño cumplido.

"Ver la obra expuesta en el MMAC, me hace recordar mis inicios cuando pintaba en aerosol en la calle. Me ha gustado mucho este proceso y conocer personas que me han apoyado como mi familia y amigos. Agradezco a toda la gente que hace posible este sueño".

Destacó que esta segunda exposición surge a partir de la primera, por invitación de Ángel Nova, quien forma parte del equipo del MMAC.

"Ángel se interesó mucho por mi proyecto, y partir de ese momento, comenzamos a dialogar, y me comentó que había posibilidad de exponer aquí, y así surgió esta muestra".

Con esta exposición, Gramos culmina una etapa, para comenzar nuevos proyectos, y llevar su obra a otros espacios.

Visita la exposición de Gramos en el MMAC de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas, entrada gratuita.

