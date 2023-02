Gina Ancona presenta la obra 'Bitácora 72' en el Teatro Ocampo

La bailarina Gina Ancona presentó la pieza “Bitácora 72” en el Teatro Ocampo, como parte de la temporada “5incidencias”, del programa dancístico Proyecto Productores, Intérpretes y Creadores (PIC), en el marco de la celebración del 25 aniversario de la Compañía Fóramen M. Danza.

“Bitácora 72” es una obra de danza-teatro, que además se presentó con música electroacústica en vivo, para traspasar todos los sentidos del espectador, a través de la ejecución dancística de Gina y de los artistas que la acompañaron en escena.

Esta obra, es una especie de retrato psicológico, que busca crear una ventana hacia la intimidad de un ser, basándose en sus costumbres, sus gustos y sus gestos; yendo también hacia sus debilidades y placeres desde lo más simple a lo más complejo.

Nos presenta un personaje que transita por distintos estados emocionales, y aunque no hay una historia tal cual, este personaje es muy evidente. Además, para el tránsito por las diversas emociones, se apoya en textos propios y del filósofo Friedrich Nietzsche.

“Nos muestra un ser vulnerable, vulnerado no por la debilidad, sino por la exposición. Me gusta pensar esta pieza como una especie de retrato, que está cargado de muchos símbolos desde el mismo título ‘Bitácora 72’ hasta los diversos elementos y recursos que utilizo en escena, como un espejo y un montón de maletas, que me remiten a un viaje”, expresó Gina Ancona.

Cabe destacar que esta obra es una propuesta escénica multidisciplinaria, que incluye danza, textos, vídeos y música. Los textos que se abordan en ella son de Friedrich Nietzche y de la autoría de Gina Ancona, los cuales fueron narrados en voz de la artista y bailarina Araceli Mendoza.

Para esta presentación, Gina tuvo como invitada a la bailarina Liliana Ordoñez y en la creación e interpretación sonora se contó con la participación de Víctor Prados y Fidel Zarco. La obra “Bitácora 72” es una Co-producción de Escena puntocero, FMB Producciones y El último nahual de Zacualpan.

En el diseño y realización de vestuario, participan Maribel Suárez y Gina Ancona; en escenografía y máscaras, Flavio G. Falfán y Elserd Falfán; en la iluminación Elena Arroyo y el monito Ariel; en edición y postproducción de video, Ollín Falfán; en cámara Víctor Prados y Elserd Falfán; y en el video, Regina Falfán y Renata Falfán, Noser F. y Gina Ancona.

“Ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque es la primera vez que me afronto a asumir todo lo que implica la creación, la dirección, la producción y la interpretación de una obra de largo formato, y agradezco a todos los que participaron y a Fóramen por ser una plataforma para lograr este proceso de producción”.

Fue con esta obra, que se cerró la temporada de “5incidencias”, que estuvo integrada por cinco obras de cinco talentosos creadores de la compañía Fóramen M., propuesta con la que inician el 2023 y continúan con la celebración de 25 años de trayectoria.





