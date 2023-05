Gerardo Manuel presenta Fragmentos en la Casona Spencer

Los sábados 10, 17 y 24 de junio a las 18:00 horas, se presentará en la Casona Spencer el monólogo "Fragmentos" del actor Gerardo Emmanuel, quien por vez primera debuta como dramaturgo y director de escena con un proyecto totalmente original, que tiene el objetivo de dejar un mensaje en el espectador, sobre ser tú mismo y luchar contra los prejuicios sociales.

Uno de los principales cuestionamientos de este proyecto es: ¿Realmente nos conocemos?, es esa duda que nos lleva a "Fragmentos", preguntándose si ¿tú sabes lo qué quieres?, o sólo estás detrás de una ventana siendo marioneta de alguien más.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

"Esta puesta en escena te llevará a descubrir sensaciones de tristeza, dolor e ira, entre muchas otras cosas, como la desesperación por no poder ser quien eres, callar y fingir ser alguien distinto con tal de encajar en la sociedad", comentó Gerardo Emmanuel.

¿Cómo comenzó este monólogo?

El talentoso joven menciona que todo comenzó a partir de la frase: "Rotos, incompletos, fragmentados. Todos somos un reflejo de lo que alguna vez fuimos", la cual leyó en un libro, y a partir de ahí se le quedó grababa la palabra "Fragmentados". Y fue en diciembre de 2022 cuando empezó a escribirlo, sin embargo, entre algunos altibajos, hubo un momento en el que quiso abandonar el proyecto.

"Empecé a redactarlo poco a poco, pero hubo un momento en el que creí que no tenía caso continuar con esto porque seguro nadie le iba a poner atención. Después, me encontré con un compañero a quien yo veía mal, le pregunté que cómo estaba, me dijo que bien, pero su cara cambió radicalmente porque me respondió con una sonrisa. Yo le dije 'tú no estás bien, estás usando una máscara para fingir alguien que no eres y encajar en la sociedad. Ahora quítatela y dime cómo estás', él me cuestionó que cómo sabía todo eso, y le dije 'lo veo en tus ojos, como tratas de ser tú, pero la sociedad hoy en día no nos deja, siempre hay prejuicios, comentarios que nos lastiman y nos orillan a ser alguien totalmente diferente', entonces él me contestó que estaba cansado de tener que ocultarse, y no poder ser quien es, por las burlas".

A raíz de eso, Gerardo Emmanuel se dio cuenta de que el proyecto si tenía que seguir, porque probablemente ayudará a muchas personas que están en esta situación o en muchas similares, y entonces decidió continuar.

"Me animé a seguir con el proyecto y salí a buscar un espacio para poder presentar la obra, pregunté en la Casona Spencer y de inmediato me dieron fechas, lo pensé bien y acepté. Además, últimamente he tenido contacto con amigos que se acercan a contarme cómo se sienten y sus experiencias, a quienes les digo que vayan a ver el proyecto porque les va a ayudar".

Gerardo Emmanuel se dedica a escribir canciones, pero nunca se había atrevido a escribir un guion como tal, y por primera vez se desempeña como escritor, director y actor en escena de forma individual.

"Uno de los principales retos fue afrontar el miedo, porque lo mismo de lo que habla la obra, es lo que yo estaba enfrentado, pensando que me iban a juzgar o que el proyecto no va a funcionar. Además del reto de ir a buscar las oportunidades para darle continuidad a este proyecto".

Asimismo, menciona que dentro de la obra hay muchos cambios de personalidad, un proceso algo difícil, por lo que es un gran desafío personal y actoral.

Formación Gerardo Emmanuel

Gerardo Emmanuel inició su formación en el Foro Punto Cultural, donde tomó un curso de Teatro Musical, con Mario Alberto Aguirre y Guillermo Méndez, quienes fueron sus maestros y le dieron sus primeras oportunidades en teatro. Y posteriormente, con Juan Molina con quien realizó la obra "Panorama bajo el puente".

Los boletos para la obra "Fragmentos" ya están a la venta, y su costo es de 100 pesos. Para más información y adquirir tus entradas llama o escribe al teléfono 777 599 00 52.