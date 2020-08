Genera conciencia Víctor González sobre el Covid-19

El creador de contenido digital Víctor González, a través de su canal de YouTube busca informar al público con una perspectiva distinta con el objetivo de crear conciencia y reflexión en diversos temas y problemáticas que atañen a la sociedad hoy en día.

Pensando en la problemática que ha causado la pandemia por el Covid-19, ante las amenazas que ha recibido el personal médico durante su labor, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Víctor visitó un hospital de esta institución en la Ciudad de México que alberga pacientes con coronavirus. En entrevista, contó cómo fue esta experiencia que fue documentada con un video que está disponible en su canal de YouTube.

Teníamos bastante miedo, meternos a un hospital realmente es peligroso, pero algo muy importante que siempre nos ha identificado, es el compartir las labores sociales que se están haciendo, en este caso el trabajo del personal médico en este tiempo de pandemia, pues hay quienes pasan una jornada hasta de 18 horas y no han podido ver a su familia, expresó Víctor González.

Con las medidas de higiene necesarias y el equipo médico correspondiente, Víctor ingresó al hospital para conocer las historias de pacientes y personal médico.

Tener el equipo puesto, realmente fue muy incómodo y eso que sólo lo tuvimos como dos horas. Lo que más me impactó fue conocer a los pacientes con Covid-19, el hecho de platicar con ellos fue una gran experiencia, durante la plática tosían y tenían dificultades para respirar y optamos por parar las entrevistas para evitar cualquier inconveniente en su salud. Muchas de las personas que están ahí, dicen que no creían en la enfermedad, hasta que les pasó, es una forma de demostrar que realmente existe.

Asimismo, Víctor enfocó el documental en el área del personal médico, porque a través de redes sociales conocimos muchas historias de personas que han agredido a médicos y enfermeros.

En el documental podemos ver a la Cabo Claudia, una enfermera que a pesar de la situación no pierde la alegría y con optimismo atiende a sus pacientes, animándolos a echarle ganas para vencer la enfermedad. Incluso en su bata tiene la siguiente frase "Detrás de mi cubrebocas siempre hay una sonrisa, aunque no se pueda ver" acompañada de una carita sonriendo dibujada.

Ese momento fue muy emotivo la enfermera irradiaba una energía increíble, desde el momento en el que entramos nos dimos cuenta de la forma tan buena que trataba a los pacientes. Incluso, días después me escribió en redes sociales para agradecerme por ir al hospital para compartir, porque ellos no pueden tomar fotos en el interior y su familia no se da cuenta de la labor que están haciendo.

Otro de los objetivos de este video es proyectar el lado humano de los militares, a quienes muchas veces vemos como enemigos.

Algo que le aplaudo a la Sedena es que hayan hecho un contenido en YouTube con la soldado Alexa Bueno, en el que muestran ese lado humano de los militares que es muy importante dar a conocer, porque realmente están trabajando mucho por distintas causas sociales.

El artista y su equipo utilizaron todas la medidas de higiene.

A través de su labor, Víctor busca demostrar que las redes sociales no sólo sirven para entretener, también sirven para dar mensajes, informar, generar reflexiones y compartir historias.

Es mi forma de aportar algo positivo al mundo, sobre todo porque tengo un bebé de seis meses y quiero que crezca en una sociedad mejor. Nos acostumbran a callar y a silenciarnos porque nos podemos meter en problemas, pero yo quiero que mi hijo y las nuevas generaciones tengan una forma diferente de ver las cosas y que aprendan a levantar la voz cuanto haya una injusticia.

A raíz de su trabajo como creador digital Víctor también ha experimentado la censura y ha recibido amenazas, por el hecho de querer contar la verdad siempre.

Ya nos hemos enfrentado a esta problemática, tuvimos amenazas de muerte cuando sacamos los videos de las gasolineras que robaban; y en las pasadas elecciones hicimos investigaciones de cada uno de los candidatos, sacamos información que no se sabía, y el candidato Ricardo Anaya hizo una denuncia que finalmente no procedió.

Entre sus proyectos, Víctor tiene la idea de abordar el tema del Tren Maya, para brindar otra perspectiva distinta a la que dice el gobierno.

Queremos ir a esos puntos claves para que las personas conozcan lo oculto que hay detrás de este proyecto, y sobre todo el riesgo que pueda tener la flora y la fauna de este sitio.

Es así como a través de su trabajo de investigación Víctor busca compartir información que tal vez no se ve en los medios tradicionales.

