Garibay, un inolvidable en Cuernavaca

Nacido en Tulancingo, Hidalgo en 1923, Ricardo Garibay, escritor, periodista, cronista, cuentista, novelista y guionista de cine, eligió Cuernavaca para vivir las últimas décadas de su vida hasta su fallecimiento ocurrido el 3 de mayo de 1999.

Poco antes, se despidió de sus alumnas, -quien esto escribe, una entre ellas-, porque ya hasta respirar le dolía la metástasis del cáncer que le impidió seguir con lo que más disfrutaba, conversar, escribir y enseñar. Lo hizo obsequiándonos a todas un libro diferente que iba autografiando. El mío, lo cerró de golpe y me dijo: “Lo lees cuando llegues a tu casa”. Para mí, el haberlo conocido y sobre todo tratado durante casi 20 años fue un privilegio.

Verán porqué. Don Ricardo, era fascinante en su trato, su conversación siempre actual, su profunda descripción de las personas de las que se refería era certera, cuando en cierta ocasión le pregunté si estaba seguro de lo que decía, él me respondió: “Eso es lo que ve el que escribe”. Ricardo era único porque en él se conjuntaba una gran inteligencia con un gran dominio de la lengua castellana, fue sin lugar a dudas, un artesano riguroso de la palabra lo que aunado a su potente y bien modulada voz, su personalidad arrasadora y su feroz mirada, envolvía a todo aquel que lo escuchaba. A mí incluida, lo reconozco.

Y es que, escucharlo platicar, era toda una experiencia porque lo mismo narraba que actuaba sus parlamentos, en esos momentos era como si estuvieras escuchando uno de sus guiones cinematográficos, inventado en ese momento. Recuerdo que en uno de los famosos desayunos en casa de mi querido Alberto, (el Gordo) Vadas, siempre en mesas con menús muy mexicanos y deliciosos hechos por las manos belgas de Ann su mujer, estando presente el notable científico Francisco Bolívar Zapata, Garibay le preguntó: Doctor, qué somos. De qué estamos hechos”, palabras más, palabras menos, y el científico con su aspecto del Quijote de la Mancha, alto, delgado, con barba similar, le respondió, igual de serio que Garibay: “Garibay, somos polvo de estrellas”. Jamás he olvidado esa plática ni ninguna de las que compartí con el notable escritor, para mí, uno de los grandes de México junto con Juan Rulfo y actualmente con Juan Villoro, entre otros. Coincido con Emmanuel Carballo en que Garibay fue poseedor de una “personalidad férrea, crítica ante su entorno”.

Pero difiero de sus palabras cuando dijo en una ocasión que a Garibay lo eclipsaron algunos de los alumnos que tuvo en el Centro Mexicano de Escritores entre 1952 y 1953, como Juan Rulfo y Juan José Arreola. Y ¡no! a Garibay nadie lo eclipsó porque aunque Rulfo es Rulfo y autor de Pedro Páramo, la inmensa obra que le hubiera gustado escribir a Gabriel García Márquez como declaró cuando el colombiano obtuvo el Premio Nobel de Literatura, Garibay también es Garibay. Lean por favor “Beber un Cáliz” donde narra la muerte de su padre tras una relación bien difícil que tuvo con él. 22 años de psicoanálisis no le bastaron al escritor. Con una preparación extraordinaria en el ramo académico, triunfó en todos los órdenes de su quehacer. Premios nacionales, premios internacionales, medallas de oro, reconocimientos sin fin ya que no se encasilló en un solo tema, sus obras publicadas lo dicen: en guiones, “El Milusos”, “Las Glorias del Gran Púas”, en novela: “De Lujo y de Hambre”, “La Tierra Prometida”, “Fiera Infancia”, “La Casa que Arde de Noche” (premio a la mejor novela extranjera en Francia), “Lía y Lourdes”, (nunca escribió mi nombre con y, me decía: “Lía se escribe como suena”, sin admitir réplica) y más de 40 títulos. Con una personalidad a veces malhumorada, siempre orgulloso hasta el enfado, hombre rudo de férrea vocación machista. Lo mismo disfrutaba siendo testigo de presente o no, de una pelea callejera, “en las pendencias del pugilato, en los discretos encantos de la miseria y en las experiencias arrabaleras en la fauna y en la comedia urbana”, sus musas eran variadas y venían de todos esos mundos y al igual cuando creía ser testigo de un gran amor, hurgaba en el alma que tenía frente a sí, buscando respuestas de las cuales escrbir que difícilmente encontraba. “Más, cuéntenme más, hasta el fondo”, y cuando se daba cuenta que no era lo que esperaba, hacía una mueca, no de aburrimiento, si de decepción o fastidio y cambiaba el tema. Me tocó presenciarlo en varias ocasiones junto a Vadas y Santiago Genovés, en ocasiones en el bello restaurante Casa de Campo, otras en Mañanitas. El lugar era lo demenos, lo importante era la conversación. Ricardo Garibay, uno de los fascinantes amigos que tuve y espero seguir teniendo. Y hasta el próximo lunes.