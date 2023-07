Gabo Figueroa enaltece el legado artístico de su padre

El artista Gabriel Figueroa Flores presenta su exposición "En blanco y negro. La mirada de Gabriel Figueroa" en la galería del Hotel Posada del Tepozteco, donde reúne más de 20 fotografías impresas en alta calidad procesadas en paladio/platino, y otras obras de fotoserigrafías e impresas en giclée, donde comparte con el público la mirada artística de su padre, el camarógrafo y director de fotografía Gabriel Figueroa Mateos.

El fotógrafo mexicano destacó que, pese a que es una exposición pequeña, es muy selecta y hace una suma de estilos sobre la obra de su padre.

"Como hijo del reconocido fotógrafo, Gabriel Figueroa heredé unos cuadritos de película que son los originales de cámara, que guardaba y coleccionaba mi padre. Y eventualmente considerábamos que tenían un valor estético y que valía la pena convertirlos en obras fotográficas, por esa razón, exigen estás imágenes", expresó Gabriel Figueroa.



Las imágenes que presenta son de películas de los años cuarenta generalmente, de la época de oro del cine nacional, por lo que vemos imágenes de las cintas María Candelaria (1943), Enamorada (1946), Pueblerina (194), La Perla (1945), Maclovia (1948) y Macario (1960) principalmente.

¿Quién es Gabriel Figueroa Flores?

El artista conocido también como Gabo Figueroa Flores, es un reconocido fotógrafo que heredó el trabajo de su padre, y con los años se ha dedicado a restaurar, difundir y promover esta obra para que la gente siga teniendo la experiencia estética de ver al México, que se vivió en aquellos años y que muchos aún recuerdan con mucha nostalgia.

"También tengo mi obra personal, pero esta es una buena parte de mi actividad fotográfica, y que siempre realizo con mucho cariño".

Al tener un gran ejemplo en casa, desde muy pequeño se interesó por el arte de la fotografía, y sin duda, es algo que ha disfrutado muchísimo.

"Me dedico a la fotografía por necio, es algo que me gustó, recuerdo que me encantaba ver catálogos de fotos, que tenía mi padre en casa, y me gustó tanto, que empecé a aprender fotografía. El primer taller que tomé fue en la escuela. Y recuerdo que mi tío Roberto tenía un cuarto oscuro y yo le robaba la llave cuando no estaba, y me metía, un día me sorprendió y me dijo, como castigo, ahora te vas a encargar del cuarto oscuro, para mí fue algo increíble, ese cuarto obscuro lo tuve durante 30 años".

A lo largo de su trayectoria, Gabo se dedicó a la fotografía en todos sus ramos, ha realizado desde retratos, exposiciones fotográficas de su obra y libros.

"Estoy muy contento de presentar mi obra en Tepoztlán, y especialmente en la Posada del Tepozteco, que tiene una historia más cercana a esta época, con Chano Urueta, que fue director de cine, y mi padre trabajo con él. Es bonito estar en un lugar donde se siente familiar, se siente que uno tiene vínculos históricos".

La exposición permanecerá en Posada del Tepozteco hasta finales de agosto, por lo que el artista hace una cordial invitación al público a visitarla y conocer el trabajo de su padre Gabriel Figueroa, donde podrán encontrar los paisajes y retratos, a través del ojo del fotógrafo, observar y reconocer su estilo, el manejo de luz, encuadre y su magnífica composición con gran nitidez.