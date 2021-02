Fundación Por México crea oportunidades educativas donde se cree que no existen

Se necesita del apoyo de todos los mexicanos, empatía, confianza para continuar día a día y llevar esperanza a nuestras comunidades que históricamente han vivido en condiciones de alta vulnerabilidad, pero que ahora se enfrentan igual que tú y que yo a esta terrible pandemia, que ha hecho más evidentes las desigualdades en todo el país.

El modelo Aula Por México ofrece a los beneficiarios, herramientas como educación básica, digital, capacitación de competencias laborales para que puedan acceder a un empleo decente, generando desarrollo económico en la zona.

La organización social, Red Ciudadana para la transformación Morelos, también está colaborando para la ayuda en el área educativa de todos los ciudadanos que lo requieran. Tienen un convenio con el Colegio VAM Virrey, que cuenta con 45 años de prestigio y carreras necesarias e indispensables para la Sociedad. Enfermería, Puericultura, Gericultura, carreras técnicas con bachillerato. En 3 o 4 años el padre de familia y/o tutor habrá de cumplir con la obligación legal y moral de darle estudios a sus hijos. Porque estos Profesionistas cuentan con trabajo asegurado, la Institución ofrece atractivos descuentos, pagos congelados. Porque México no debe parar y nuestros jóvenes tienen el derecho de tener un futuro prometedor. La educación es un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes independientemente de la contingencia de COVID-19.

La educación es una forma de brindar estabilidad y seguridad a la niñez ya que ayuda a implementar una rutina, a utilizar su tiempo de forma productiva y así afrontar el trauma, el estrés y el miedo que pueden estar sintiendo a causa de la pandemia.

Por eso es muy importante que los niños, niñas y adolescentes puedan seguir estudiando y aprendiendo desde casa, de lo contrario podría darse el caso que olviden algunas cosas que han aprendido.

Hemos preparado estas recomendaciones para que este difícil cambio en la rutina sea más fácil para niños, niñas, adolescentes, papás y mamás.

1. Cuida la salud emocional de tus hijos e hijas.

Es muy importante que les recuerdes que esta situación es temporal y que si estamos en casa es para cuidarnos nosotros y a los demás. Es normal que sientan miedo o preocupación, por eso es importante crear espacios donde puedan expresar sus emociones, invítalos a que hablen contigo y escúchalos con atención; si no quieren hablarlo directamente contigo, sugiéreles que lo hagan a través de dibujos o escribiendo en un diario.

2. Establezcan una rutina.

Es importante que en familia acuerden horarios para hacer las tareas escolares y que en ese tiempo tú puedas estar con ellos ayudándoles en lo que necesiten. Los horarios ayudan a que la familia tenga un sentido de normalidad.

Es importante que sepas que habrá días que niñas y niños no quieran seguir esa rutina y sientan apatía, esto es normal, propicia un tiempo de descanso para que puedan despejarse y después retomar las actividades.

3. Revisa que tengan todo lo necesario.

Verifica que tengan la conectividad adecuada para tomar clases a distancia o que el canal de televisión donde tus hijos toman clases se sintonice bien. Después revisa que tengan los útiles escolares como cuadernos, lápices, colores, etc., así como los dispositivos necesarios como el teléfono, una pantalla o una tableta.

Finalmente revisa el plan de estudios porque no esperamos que papás y mamás recuerden todo lo que aprendieron en la escuela por lo que te recomendamos que, si no sabes alguna cosa específica cuando estés ayudando a tus hijos e hijas con la tarea, recurras a las fuentes recomendadas por la escuela y a otras fuentes confiables de información, esto es muy importante, recuerda que en internet hay muchos sitios que no son seguros para niñas, niños y adolescentes, es por eso que tu supervisión es fundamental en estos momentos.

Y recuerda si tienes una hija o hijo que necesita cursar el bachillerato, no olvides contactarnos y solicitar la beca RCPLT para integrarte al colegio Virrey Antonio de Mendoza.