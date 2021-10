Foro Punto Cultural presentará a "Don Juan Tenorio"

"Don Juan Tenorio" de José Zorrilla, es una de las obras más representativos de la. Literatura y el teatro, especialmente durante la celebración de Día de Muertos. Y en Cuernavaca, la representación que realiza el Studio de Actuación Mario Alberto Aguirre, se ha convertido en un clásico, y este año celebrarán 10 años de presentar esta importante puesta en escena.

Las funciones serán el 31 de octubre, el 1 y 2 de noviembre a las 19:00 horas en El Foro Punto Cultural, ubicado en calle Cuauhtémoc No. 613, colonia El Empleado en Cuernavaca.

"Hablar de 'Don Juan Tenorio' es hablar de tradición y no pasa año que el festejo de día de muertos no venga acompañado de calaveras literarias y de dulce, el delicioso pan de muerto, las ofrendas y está exquisita puesta en escena. El Tenorio trata y habla sobre el amor, la pasión, la muerte, la venganza, el odio y la salvación, temas

que hacen de esta, una gran obra, por eso año con año revive para cautivar los corazones de los amantes del buen teatro, del verso y del romanticismo puro", expresó Mario Alberto Aguirre, actor y director de teatro.

Este año, Mario Alberto celebra 10 años de realizar esta obra clásica en Cuernavaca, sin embargo, la historia nos lleva más atrás pues desde 1995, ha participado en obras referentes a este clásico de la historia.

Más de 25 años de anécdotas y Tenorio...

"Todo empezó un otoño de 1995 cuando participé por primera vez en un Tenorio en el Teatro Helénico, bajo la dirección del maestro Gonzalo Correa, dando vida al escultor. Un año después en el Teatro Aldama, me tocó interpretar a Pascual, paje de Don Luis (Raúl Buenfil). En 1997 me tocaría interpretar a Butarelli compartiendo escena con Don Ricardo de Pascual e Itatí Cantoral; en 1998 le di vida al Ciutti. En 1999 audicioné para el papel de Don Juan en una versión juvenil y desde ese entonces no me he bajado de los escenarios. Varios años hice al escultor y era una delicia compartir la duela con el maestro Correa", comparte el actor.

En el 2003, Mario Alberto Aguirre montó su primer "Don Juan Tenorio" en el Teatro de Fred Roldán con apoyo de Javier Loyo y Dolores Ugalde, develando placa Lupita Sandoval, Martha Higareda y Gabriela Cárdenas. En 2008, se puso la falda y rostrillo para poder dar vida a la Brígida en el Teatro Manolo Fábregas, de nueva cuenta bajo la dirección del Maestro Gonzalo Correa y de pareja cómica al primer actor Pedro Romo.

"Recibí el premio de la agrupación de periodistas teatrales por mejor actor de reparto e intérprete a Brígida durante cuatro años consecutivos a lado de Carlos Ignacio, Vicente Torres y Mario Beller".

El maestro Correa formó a varias generaciones de actores a lo largo de los años con esta puesta en escena, entre ellos Mario Alberto Aguirre; y así varios actores continuaron la tradición de montar "Don Juan Tenorio" en distintas ciudades como Cuernavaca, Querétaro, Celaya y Ciudad de México.

Así fue cómo surge la tradición de "Don Juan Tenorio" en Cuernavaca, gracias al talento y gestión de Mario Alberto Aguirre.

"En 2012 se presentó por primera vez nuestra versión de 'Don Juan Tenorio' en Cuernavaca con apoyo de la UAEM, en el antiguo Centro Cultural Universitario, con más de 20 actores en escena y la participación especial de la Tuna universitaria".

Sin duda, Gonzalo Correa fue parte muy importante en este camino, incluso Mario comparte que muchos de los trajes que el maestro Correa usó para interpretar a Don Juan, se los heredó.

Con la esencia de la historia original y un equipo de actrices y actores muy talentosos, durante 10 años "Don Juan Tenorio" ha cautivado al público de Morelos y a los visitantes que suelen llegar al estado en estas fechas especiales.

"Nuestro Don Juan tiene mucho corazón, he ahí la clave, la magia inspiradora, se vuelve cercano a la gente, lo hemos renovado, lo hemos hecho más humano y al mismo tiempo conservamos la estructura clásica que caracteriza a este tipo de obras. Con un elenco de más de 20 actores en escena, queremos que el público disfrute de este clásico una vez más".

A lo largo de 10 años, en la obra de "Don Juan Tenorio" han participado más de 100 artistas entre ellos, Ricardo Castro, Violeta Fernández, Nacho Pineda, Noé Alvarado, Liliana Navarro, Valeria López Bahena, Daniel Rendón, Odiseo Reyes y Pakito Quetzatcoalt, entre otros.

Asimismo, han pisado recintos importantes en Morelos como el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, el Colegio Loyola, el Colegio Cristóbal Colón, el Museo de Ciencias de Acapantzingo, el Colegio Sunny Hill, el Colegio Guízar y Valencia, el Teatro Narciso Mendoza en Cuautla, los museos de Tlatizapan y Chinameca; el Centro Cultural Pedro López Elías en Tepoztlán, y han sido parte de cinco ediciones del Miquixtli presentándose en el Teatro Ocampo y la Sala Manuel M. Ponce.

Además han tenido funciones en otras ciudades de la República Mexicana, en la Ciudad de México, se han presentado en el Teatro República y el Teatro Ramiro Jiménez. Y en Acapulco siendo parte del Festival Internacional la Nao.

"La celebración de los 10 años se llevará a cabo en el Foro punto Cultural que se une en coproducción, toda vez que la Secretaría de Turismo y Cultura nos negó el apoyo este año para el festejo del 10 aniversario. Aún así, tenemos que seguir y estamos muy contentos de poder celebrar y compartir con el público está década de anécdotas, e historias. Además brindaremos un merecido homenaje al Tenorio de México, Gonzalo Correa quien vendrá desde Querétaro el día 2 de Noviembre a festejar con nosotros".

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de esta obra, y celebrar con el Studio de Actuación Mario Alberto Aguirre, la dicha de esta primera década, trayendo al público morelense, uno de los grandes clásicos de la literatura universal.

Los boletos ya están a la venta a través del teléfono 7771118514, recuerda que el aforo es limitado y se contará con las medidas de higiene y seguridad.

