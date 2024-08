Foro Punto Cultural estrenará la obra de teatro 'En Pedazos'

La Compañía 30+ prepara temporada de la obra de teatro “En pedazos” bajo la dirección de Luis Cuesta, su estreno será el 24 de agosto a las 17:00 horas en el Foro Punto Cultural. Boletos ya a la venta.

Esta es una obra original escrita por Luis Cuesta, quien debuta como dramaturgo y director, contando una historia que aborda el tema del Trastorno de Personalidad Múltiple, a través de Manuel, el protagonista.

¿De qué trata?: A partir de un evento traumático, Manuel desarrolla un trastorno de personalidad múltiple, y en consulta médica va a buscar ayuda con el doctor para solucionar este problema mental que tiene, y durante las sesiones, estas personalidades se van expresando para dar paso a un secreto que quiere mantener guardado, pero a la larga va a salir a la luz un descubrimiento que lleva a un final inesperado.

El director y actor Luis Cuesta menciona que este proyecto lo lleva trabajando desde hace más de un año, como parte de un ejercicio sobre un monólogo.

“Esta historia surgió cuando montamos una obra en el foro, y el director nos pidió hacer un monólogo sobre un tema libre y justo coincidió que, en ese momento, yo había visto varias películas como ‘Identidad’ y ‘Fragmentado’, que tratan este tema de la personalidad múltiple, y sentí la curiosidad de hacer algo relacionado al tema, entonces desarrollé un monólogo de entre 10 y 12 minutos, con el tiempo lo seguí trabajando hasta lograr una historia más larga para poder mostrarla como pieza”, expresó Luis Cuesta.

Asimismo, destacó que este proyecto ha sido muy lindo y enriquecedor, al ser la primera obra que escribe y dirige, además de que cuenta con el apoyo de sus compañeros actores y de producción.

“El proyecto ha sido muy lindo, tuve todo el apoyo de mis compañeros actores y de Atziri Moeller, directora del Foro punto cultural, que siempre es proactiva con la cultura en el teatro; todos estuvieron apoyándome en todo momento para llevar a cabo esta obra y ofrecer un producto de calidad”.

Además, compartió que personalmente, ha sido un crecimiento profesional muy importante ya que escribir la obra le implicó diversos desafíos, especialmente para abordar un tema tan complejo.

“Estudié bastante para poder escribir y lograr una historia lógica con un cierre aceptable, y tuve que leer mucho sobre el trastorno de personalidad múltiple y cómo se manifiesta, cuáles son los síntomas y nociones que no tienen que ver con mi campo de conocimiento y ha sido muy interesante”.

El elenco de esta obra está integrado por:

Luis Cuesta – Manuel

Aljean Chincoya – Dr. Fernando Rodríguez

Paty Rodríguez – Julieta de Rodríguez

Alejandra Covarrubias – La Loca

Tomás Berber y Axel Bravo – alternan el personaje de Clarisse

Leobardinni del Piero y Rodrigo Gardu – alternar el personaje de Joaquín

Axel Bravo y Rodrigo Gardu – alternan el personaje de Julián

“Me toca interpretar el personaje de Manuel, el joven que sufre de esta enfermedad, que también se conoce como Trastorno de identidad disociativo. Para mí fue un reto porque en un lapso de cinco o seis minutos tengo que cambiar a tres personajes diferentes con cualidades distintas, voces y corporalidad diversa, y para uno como actor es literalmente ir de un personaje a otro. Un reto actoral para saber en qué momento cambiar la voz, el cuerpo, tu forma de mirar y moverse en el escenario para darle la credibilidad necesaria”, dijo Luis Cuesta.

Asimismo, dijo que cada quien ha tenido que trabajar mucho para construir su personaje y ha sido una experiencia muy interesante.

La Compañía 30+ estrenará la obra de teatro “En pedazos” el 24 de agosto a las 17:00 horas en el Foro Punto Cultural Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

Los actores nos comparten un poco sobre sus personajes:

Paty Rodríguez: “Julieta es una madre a la cual su primer hijo le fue arrebatado de bebé, y después sufre otra situación con su segundo hijo. Entonces, ella es una persona sumamente atormentada que carga con esa pena e incertidumbre y siempre con la esperanza de que aparezca, junto a su esposo mantiene la esperanza. Y uno de los grandes retos es precisamente transmitir esa angustia permanente”.

Aljean Chincoya: “Fernando es un especialista en la salud mental, que se encuentra con un paciente que representa una situación nueva para él, ya que tiene personalidad múltiple degenerativa, y poco a poco se va dando cuenta que está en una encrucijada por un asesinato a sangre fría, y él está pasando por un duelo de una perdida. Mi principal reto fue encontrarle la voz para abordar situaciones que yo no he experimentado, y darle esa realidad”.

Rodrigo Gardu: “El personaje más complejo es Joaquín un niño de 5 años, y fue una experiencia muy difícil debido a que no tenía muchos recursos y no sabía de donde partir, entonces tuve que buscar mucho material de apoyo y me basé en la personalidad de una de mis primas que tiene esa edad; y lo estudié a base de visualizar a niños como mis alumnos de primar y kínder, ver como hablan, arrastran palabras y cómo se comportan. Además, busqué cómo mi personaje podía adaptarse al ente principal que es Manuel y estudiar al actor para que el personaje se le parezca y estar en la misma sintonía”.

Alejandra Covarrubias: “La Loca es una mujer que en sus mejores tiempos fue artista y cantante, le roban a su hijo y eso la enloquece, y ya no distingue el bien del mal, ella actúa por pura inercia que incluso olvida su nombre. Esta situación la lleva a cometer delitos y a estar encerrada en un manicomio. Para mí es complicado porque el personaje experimenta un dolor de madre que yo no tengo, pero lo llevo a la pérdida de algún familiar para darle la intensidad necesaria”.

Axel Bravo: “Clarisse es un personaje muy divertido, espontáneo y explosivo, le gusta mucho el show y tuvo una difícil situación de vida. Es un travesti que hace show drag, y principalmente el desafío fue que es un personaje afeminado y folklórico, pero me gustó mucho aprender sobre el tema y de la comunidad LGBT. Por otro lado, está Julián, un chavo muy deportivo apegado a su mamá, pero tiene un conflicto con su papá, y pasa por una situación desafortunada”.

Luis Cuesta debuta como dramaturgo y director con la obra de teatro “En pedazos” / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

Las funciones de la obra “En pedazos” serán los días 24, 25 y 31 de agosto y 1 de septiembre a las 17:00 horas, y los boletos tienen el siguiente costo:

Preventa: 150 pesos

Taquilla: 200 pesos

Descuento a estudiantes, maestros y personas con discapacidad: 120 pesos

Promociones: 3x2 y arriba de 5 boletos, cada uno tiene un costo de 100 pesos

Para más información, escribe a los teléfonos 777 1118 514 y 667 5793 610.