Muchas maravillas de la naturaleza, especialmente de las plantas, no se dan en Tasmania, Nueva Zelanda, Madagascar o Hawái; no solo allí, también aquí en Morelos, por supuesto. Ya hemos hablado de las Mimosas de Morelos, especialmente M. affinis, las que tienen hojas muy sensitivas, que se cierran al tocarse o por el viento. Este hecho es espectacular, particularmente para quienes todavía no lo han visto.

Hay, lo que los biólogos llamamos flores explosivas; es decir, cuentan con un dispositivo tipo pistón que lo que hacen es ser accionadas por un posible polinizador. Esto ocurre en todas las 30 especies de Desmodium para Morelos. El verano pasado tomamos unos espectaculares videos de D. tortuosum en el poblado de Teloloapan donde se podía ver claramente este proceso. Lo que pasa es que los estambres de una flor individual de esta especie liberan básicamente todo su contenido de polen en una sola vez. Pudiera pensarse que esto es un despropósito porque se pierde todo el contenido de polen. Por lo tanto, la flor ya no puede polinizar ninguna otra flor. Y es obvio cuando la flor ya “explotó”; es decir, ya se abrió. Pero la ventaja que se tiene es que se incrementan las posibilidades de que el potencial insecto vaya muy cargado de polen en una vez, en lugar de que poco a poco vaya recogiéndolo en cada visita a la flor. Pero precisamente es ésta, la posibilidad de llevar suficiente cargamento de polen en un solo tiro. Sí, es posible que dicho polen no tenga un destinatario, pero de darse el caso que, si exista una explosión, representa una excelente alternativa. Este mismo proceso asimismo se presenta en el género (también de leguminosas) Indigofera, el cual tiene como cinco especies nativas de Morelos.

Otro ejemplo, en México ocurre en especies arbóreas de Ipomoea, género al que pertenecen las especies de los cazahuates (comúnmente conocidos en Estados Unidos como “morning glory”). En Morelos hay tres especies nativas arbóreas de este grupo: cazahuate blanco (Ipomoea puciflora), el amarillo (I. murucoides) y el a veces también llamado amarillo (I. arborescens). Resulta que es todo un suceso (especialmente para los botánicos extranjeros) que existan Ipomoea con formas arbóreas, porque en otros países son comúnmente herbáceas o arbustivas. Los casos anteriores, son sólo tres ejemplos de las maravillas naturales que tenemos aquí. México es uno de los países megadiversos del planeta; somos el cuarto más rico en cuanto a números de especies. ¡Imagínense cuántas cosas no tenemos aquí en el país, y espacialmente en la Tierra de Zapata!

Sí, las maravillas de la naturaleza no tienen por qué estar apartadas de aquí. Solo que, quizás, para nosotros no resultan tan extrañas porque supuestamente la vemos “a diario”. No existe fuerza evolutiva malinchista que fundamente que no podamos tener adaptaciones interesantes aquí en la selva baja caducifolia de Morelos, por ejemplo. No existe ninguna razón lógica para fundamentar que no se puedan presentar aspectos muy atractivos en nuestro país. La naturaleza local tiene muchas adaptaciones también muy interesantes, que al menos tenemos el potencial de tenerlas a la mano. Si nos las podemos “ver” es otra cosa, que muy probablemente tiene que ver con una cierta ceguera botánica, relacionada con una evidente ausencia de Educación para la Biodiversidad, o Educación para la Evolución.