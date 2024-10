Festival Grotesco: Cuernavaca celebra 10 años de horror, arte y cultura

Del primero al 30 de noviembre se realizará el Festival Grotesco en Cuernavaca, celebrando su décimo aniversario con actividades de cine, música, literatura y gráfica en distintas sedes.

Las actividades se desarrollarán durante varios fines de semana de noviembre, en los espacios:

"Uno de los objetivos principales es que sea un festival con muchas actividades, pero en diferentes días para evitar que coincidan y darle al público la oportunidad de asistir a varias. Por eso decidimos hacerlo dinámico y accesible en horarios, y que casi todo ocurra en el Centro, salvo La Tallera, que está fuera de la zona", expresó Eduardo Santaella "Guro", director de Festival Grotesco.

Las actividades y presentaciones del festival abarcan las disciplinas de música, cine, literatura y gráfica; algunas incluso se entrecruzan y todas están enfocadas en el tema del horror.

La inauguración del festival será el 1 de noviembre a las 17:30 horas en el Cine Morelos con la exposición "Mexplosión", que presentará carteles originales de películas de horror.

"Esta exposición es como la joya de la corona, porque generalmente esas piezas están solo en colecciones privadas y no es común verlas en un evento público. Quise aprovechar que tuve acceso a una colección y otra que es parte de la mía; está genial abrirla al público. Hay muchas piezas de terror, pero también cosas divertidas".

Entre las actividades destacadas del festival se encuentran:

Homenaje a Toni Kuhn y proyección de la película The Vanishing en el Cine Morelos el 29 de noviembre a las 17:00 horas, con la presencia de Toni Kuhn, quien realizó la fotografía de la cinta, que será comentada por Lucio Avila.





Prácticamente su carrera se ha desarrollado en México, pero en un periodo corto Toni regresó a Europa e hizo la fotografía de una de las películas de suspenso más celebradas. Esta proyección será un homenaje a su trayectoria





Retrospectiva de cine de Marco Muñoz.

Proyección de películas y cortos de México, Argentina, Chile y España.

Proyección de la película Angst , comentada por Nicolás Ruiz, destacado crítico de cine.

Conciertos especiales con bandas de Estados Unidos, Sonora, Guadalajara, Celaya, Tabasco, Ciudad de México y Morelos.

Proyección de mediometrajes musicalizados en vivo por tres bandas.

Círculo de Lectura con Dante Gómez, musicalizado en vivo.

Presentación editorial de Nunca creí sangrar así , libro de Ariel Alejo.

Mercadito de horror con venta de gráfica de artistas dedicados al tema terrorífico.

Exposición de ilustración "Inigmante".

Maratón Satánico con películas populares como Vacaciones del terror, El Exorcista y El Día de la Bestia, musicalizadas en vivo.

"Esta proyección será en el Teatro Olympia. Me gusta esa parte popular de utilizar una sala antigua, porque, según me dicen, ese cine operó hasta los setenta y ya no se usa como sala de cine, pero conserva toda la estructura. Decidimos proyectar ahí esos clásicos".





¿Cómo surgió el Festival Grotesco?

El festival surge de la experiencia de su director como artista en otros festivales nacionales e internacionales, con la idea de realizar algo local en Cuernavaca.

"Desde 2009 decidí enfocarme en más cosas de género como ilustrador en otros países, y el festival surge un poco de esas experiencias. Eso fue lo que me motivó a querer hacer un festival propio y promover el arte de horror".

Finalmente, el director invitó al público en general a conocer este festival y a abrirse a diversas manifestaciones de arte en torno al horror.

Consulta la cartelera completa del festival con sus horarios y sedes a través de sus redes sociales.

