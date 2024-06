Festival de Pantomima, Teatro Silente y Máscaras en Cuernavaca

Con talleres y presentaciones gratuitas se realizará en Cuernavaca el 2do. Festival de Pantomima, Teatro Silente y Máscaras, los días 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de junio en distintas sedes como el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, Centro Cultural Jardín Borda y el Teatro Ocampo.

Este importante festival, es promovido principalmente por los artistas Rafael Degar y Patricia Vázquez, de la compañía de Teatro Súbito, quienes son los máximos representantes del teatro silente en Morelos y cuentan con una amplia trayectoria.

"Hemos tenido la fortuna de que la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos está apoyando este festival nuevamente. La iniciativa de Rafael Degar es dignificar el trabajo del teatro físico, pero sobre todo de la Pantomima, porque al mimo se le confunde con el payaso, y sabemos que muchos compañeros están en las esquinas jugando a la pantomima por unas monedas, y es importante dignificar esta profesión en la que Rafa incurrió junto con el Grupo Tres Teatro hace muchos años, porque en los años 80 había muchos grupos, se fue decantando y quedaron realmente muy pocos", dijo Patricia Vázquez.

Asimismo, comentó que Cuernavaca fue la sede de Grupo Tres Teatro a pesar de que muchos artistas venían de la Ciudad de México, pero curiosamente todos sus espectáculos los estrenaban aquí en el Casino de la Selva.

Y debido a que, actualmente hay mucho teatro físico, quisieron juntar estos estilos de teatro, y darles un espacio en el festival, para compartir su arte y talento con el público morelense.

"Son espectáculos de divertimento pero que necesitan de una maestría cosa que las escuelas de teatro ya no la enseñan. Además, es una invitación al público a romper la realidad e imaginar, y es que la gente ya no está acostumbrada a imaginar, se ha perdido un poco esa capacidad, la televisión y los dispositivos móviles, ya no nos dan ese chance de hacerlo".

En esta ocasión, habrá artistas invitados de Morelos Xalapa, CDMX, Guanajuato y la República Checa. Como lo son Alaide Ibarra, Antonio Suniaga, Ada Bretón, Cecil da Costa Profitart, Mimo Didi, Mimo Dago y Grupo Nahuales. Y por supuesto las presentaciones de Teatro Súbito de Morelos.

"Tenemos la fortuna de recibir al grupo Cecil da Costa Profitart de la República Checa, que nos invitó a dar funciones a sus espacios, y ahora nosotros los traemos a ellos para acá".

Actividades del Festival Pantomima, Teatro Silente y Máscaras. / Cortesía | Teatro Súbito

Talleres del Festival

La primera función del festival será el 22 de junio a las 16:00 horas en la sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda con los espectáculos de Máscaras "Frida" de Antonio Suniaga y "Boulevard Night" de Teatro Súbito.

Los talleres:

22 de junio 11:30 horas

Pantomima con Didi y Dago ( CDMX)

CDC Los Chocolates





27 de junio 17:00 horas

Madres e hijas con el grupo Cecil da Costa Profitart (República Checa)

El taller trata de cómo es esa relación entre las madres e hijas que se entabla en la ternura, la fuerza y la réplica

Dirigido a: mamás e hijas (entre 10 a 16 años)

CDC Los Chocolates





29 de junio 10:00 horas

Taller de Pantomima con Alaide Ibarra

CDC Los Chocolates

La clausura será el 30 de junio

La clausura del festival será el 30 de junio a las 18:00 horas el Teatro Ocampo con el estreno de la obra "Antídoto" (máscaras) de Teatro Súbito.

"Invitamos a la gente a que asista a los talleres, la entrada es gratuita, y el cupo es limitado, lleguen con anticipación".

Patricia Vázquez destaca la importancia de que el público asusta a las funciones y se acerque a este tipo de teatro y sobre todo apoye el trabajo de los artistas.

"El arte siempre será la salvaguarda del espíritu. La gente está realmente ávida de las artes y cultura, y deben aprender a apreciarlo, porque nos toca el alma y el espíritu. En esta ocasión, la entrada es gratis, pues les toca apoyar asistiendo".

Consulta la cartelera completa en las redes sociales de Teatro Súbito y de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos.

