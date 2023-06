Fernanda Deschamps presenta 'RetratArte' en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca

La artista Fernanda Deschamps presenta su exposición “RetratArte” en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), donde reúne diversos retratos realizados en un periodo 30 años a través de diversas técnicas. En esta interesante retrospectiva artística, veremos autorretratos y retratos de importantes personalidades en el ámbito cultural e intelectual.

“Cuando me invitan a exponer no tenía obra reciente, y pensé que algo que siempre ha sido muy significativo en mi trayectoria es el retrato, porque fue por medio de ello que me di cuenta que tenía talento y me gustaba. Entonces esta exposición se comprende de una muestra de los retratos que he hecho durante 30 años”, expresó Fernanda Deschamps.

La exposición “RetratArte” está integrada por 20 obras en las que podemos apreciar diversas técnicas artísticas como el grafito, acuarela, acrílico, serigrafía y técnicas mixtas, como una retrospectiva y recorrido por su camino artístico.

“Ha sido una experiencia muy bonita ver las etapas de mi vida, y mi evolución como artista a través de esta muestra de pinturas. Y los retos que me pedía cada técnica, por ejemplo, yo soy más acuarelista y cuando pinto con acrílico u otra técnica no me sale tan fácilmente, y realmente me da ternura ver mis primeros retratos, porque comencé de una forma autodidacta”.

Asimismo, la talentosa artista destaca la importancia de realizar esta exposición en la que puede compartir con el público las dos formas en las que toma el retrato.

“Una que puede ser muy realista, y en la que mi pintura refleja una mímesis del modelo retratado, es decir, que tenga el mismo color de piel, de ojos y su aspecto es casi fotográfico. Y otra, en la que yo me permito más libertad cromática de interpretar el rostro con colores azulados y lilas, que en la realidad no son así; además de tomar símbolos que los identifiquen y aportar más de lo que vemos en la realidad”.

En la exposición vemos tres autorretratos de Fernanda, realizados en distintas técnicas y que nos muestran diversas vivencias y pensamientos de la artista, a través de su propia visión.

“Me gustaba hacer autorretratos para regalárselos a mis papás, cuando ya no vivía con ellos, como una forma de decirles, ya no estoy aquí, pero te dejo mi retrato. Y algunos de los que hice fueron para distintos concursos, bienales y exposiciones”.

Uno de los retratos es “La sombre de Sor Juana y yo”, el cual realizó en 2002 para participar en una exposición en homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz.

“Sor Juana es una de las poetas que más me gustan, por ser una de las primeras feministas. Y en este retrato abordo precisamente lo que es identificarse y apropiarse de una imagen; entonces yo me apropié de su figura, pero sin perderme a mí”.

Cortesía | Mar Ayes

Otro de los retratos que vemos en la exposición es que dedicó al escritor Edmundo O'Gorman, en el Concurso Autores UNAM en 2018, un retrato donde quiso aportar una técnica muy diferente a lo que había hecho antes.

“La UNAM da rollos con pliegos de papel de impresión en donde están las columnas de la editorial, son como hojas para hacer pruebas. Y primero dije, las letras me estorban, pero después pensé en integrarlas al retrato, entonces hice el retrato con letras y todos los valores tonales están a partir de la superposición en este caso del nombre del escritor, que es Edmundo O'Gorman. Primero empecé con su biografía, y como me faltaban más valores tonales, le encimé su nombre, y en el fondo puse los títulos de sus libros”.

Entre otros de los retratos que podemos ver están los de los artistas Rafael Cauduro, Hugo Ortiz y Vlady; la crítica de arte María Gabriela Dumay y la primera actriz Elsa Aguirre.

Fernanda Deschamps destacó que, al momento de realizar un retrato, le gusta ir y acercarse con la persona para entablar diálogos y hacer su paleta de colores, como una forma de conocerla más y plasmar su esencia, además detalla que lo que más importa es la mirada, ese brillo a los ojos para darle vida.

"Ojalá el público aprecie la técnica del retrato, y se animen a pensar que no tienen que ser personajes ilustres y de gran nivel, para que un artista los retrate; todos podemos tener un retrato".

Cabe destacar que la inauguración de exposición estuvo presidida por Juan Contreras de Oteyza, y durante el evento la música estuvo a cargo de la violista Sofía Ayala, destacada alumna del Centro Morelense de las Artes que actualmente cursa el segundo año de la Licenciatura en Música.

La exposición “RetratArte” permanecerá en el Mucic hasta el 2 de julio, para visitarla, entre semana el horario es de 10:00 a 17:00 horas y sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas.

