Félix Vanessa, actriz de Morelos, protagoniza la obra teatral 'Lun'

En el Teatro Ocampo se presentó la obra "Lun" de la compañía Pamplinas Teatro de la CDMX, con el papel protagónico de la actriz Félix Vanessa, morelense egresada del CMA y que fue acreedora a los Premios de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro (ACTP) como Revelación Femenina en 2023.

La obra "Lun" está escrita por Valeria Fabbri y dirigida por Jesús “Chucho” Díaz, y que tuvo gran éxito en la Ciudad de México, por presentar una historia muy diferente a lo convencional, y por contar con las actuaciones de talentosos actores y actrices.

¿De qué trata la obra?

La historia está protagonizada por Lun, una pequeña niña de cuatro años que cuestiona todo lo que ve y percibe, especialmente sobre la existencia humana, el origen de las palabras y la vida en general, por lo que su inteligencia está muy desarrollada, aunque en realidad aún no sabe leer.

Todo se desarrolla en un escenario, durante el ensayo de una obra teatral, ahí la pequeña Lun va conociendo y descubriendo a los diversos personajes, quienes entran y salen de escena, si es que ella lo permite, pues generalmente los atrapa con sus cuestionamientos; todo esto mientras se dan las indicaciones de escena, desde acotaciones de un ensayo, el número de escena y demás.

Entre las preguntas que Lun realiza destacan algunas sobre el amor y la existencia de Dios, así como de varias palabras que llaman su atención.

Los personajes que destacan son: Una sola cosa, Alguien que es muchas cosas, Abu, Acotación, Epígrafe, los números del 1 al 9, Lupe y Alguien que inventa palabras.

El elenco está integrado por:

Félix Vanessa

Mónica Magdiel

Jesús “Chucho” Díaz

Diego Santana

Aldo Estrada

Nohemí Espinosa.

Escrita bajo el género de lo absurdo, Lun es una historia que probablemente no tenga ningún sentido porque la humanidad es insignificante y ridícula. Sin embargo, cada uno de los actos, es una pieza de rompecabezas de recuerdos y memorias encaminados hacia la empatía con la enfermedad de Alzheimer .

Interpretar a Lun fue un reto: Félix Vanessa

Para la actriz morelense Félix Vanessa fue una función muy especial, por el hecho de compartir esta grandiosa obra en Morelos de donde es originaria, sobre todo porque ha sido uno de los grandes retos que ha tenido en su carrera profesional.

“Interpretar a Lun fue un reto, porque cuando me dieron el personaje no lo quería hacer, pensé que era difícil hacer una niña de cuatro años sin caer en el cliché, teniendo yo 27. Y además es una obra que energéticamente también me pesa, porque el personaje está todo el tiempo en escena, actoralmente me daban miedo las escenas donde estoy sola, pero como la obra se abordó desde la técnica del clown me enfoqué en crear un personaje clown y al final le agregué las características de niña”, declaró Félix Vanessa.

Definitivamente, esta obra encantó al público morelense, que experimentó una sensación de emociones diversas entre la nostalgia, la melancolía, las risas y diversión durante todo la obra.