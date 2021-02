Felix Salgado Macedonio. Impresentable

No se termina aún con el caso del "gober precioso" cuando aparece el caso de este personaje acusado de abuso sexual a tres mujeres, y que podría ser el futuro gobernador del Estado de Morelos.

Según la Ley, uno de estos tres casos ha presctrito, y volvemos a caer en las tinieblas de la perpetrada indiferencia de no creerle a las mujeres. Yo en lo personal preferiría la ley Salomónica sin tanto vericueto inútil, como está sucediendo con la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena que desestimó la queja presentada por Basilia “N” en lo relacionado a las denuncias contra este candidato por el delito de violación dolosa.

Esto porque la denuncia no cumple con los “los requisitos de procedibilidad” en tiempo, lugar y circunstancia. Aunado a esto, el órgano interno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pidió comprobar la militancia de la parte interesada.

Desde luego que no es la intención de hacer una cacería de brujos —término que desde luego no existe para el género masculino—, como lo indican quienes no comprenden la gravedad del asunto en los albores de este siglo XXI en que las Mujeres han gritado un: "Ya basta", por todos los femenicidios y la exacerbada violencia de género alrededor de nuestro planeta azul que ahora se sacude de las larvas que lo fastidian.

De dice que ya existía una investigación en el Estado de Guerrero en contra de este señor, por la presunta violación, que según el ex Fiscal del Estado en ese momento, Javier Olea, no se solicitó la orden de aprensión, pero no por falta de elementos, sino porque la Fiscalía Federal no judicializó la carpeta de investigación, misma que ya estaba lista, pero le dieron instrucciones de no "moverle más" y la carpeta de investigación se quedó en la fiscalía de sexuales cuando Salgado era candidato a senador de la República

¿Cómo podría haber entonces una sentencia en su contra? "Mientras mantenga sus derechos políticos, él es nuestro candidato" Dijo Mario Delgado acerca de este hombre que se presentaría como un candidato delincuente que anda libre, evidenciando una enorme impunidad; y la cargada de su partido, así como sus obnubilados seguidores que no quieren cuestionarse nada, cierran todas sus filas en lo que sería el fango de la ignominia si se le llegara a permitir el cargo de gobernador sin haber llevado a cabo las investigaciones pertinentes hasta sus últimas consecuencias.

Será una de las más grandes pruebas de fuego para este partido que se dice diferente. Sólo el 11 de junio del 2020 el grupo "Nosotras tenemos otros datos" denunciaba con gran impotencia la violencia sexual, intrafamiliar, agresiones, feminicidios y otras denuncias, porque las solicitudes de apoyo, las solicitudes de refugio y las de apoyo emocional van todavía a la alza, contrario a lo dicho por el presidente López Obrador en ese momento, quien aseguró que eso no ocurría en México, sin mencionar que él sigue dando el pésimo ejemplo de no acatar las disposiciones de la misma Secretearía de Salud al no querer usar tapabocas, después de haber contraído ese letal virus y a sabiendas que es el hombre que ha infatuado a gran parte de la sociedad.

¿O seguiremos contando hasta diez cómo nos lo propuso?