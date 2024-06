Familia Zagal comparte su legado de arte lapidario en el MMAPO

La familia Zagal Gutiérrez inauguró su exposición de arte lapidario llamada "Arte Zagal. Manos que transforman" en el Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO), en la que presentan una diversidad de esculturas y joyería realizadas en piedra, una tradición que han preservado por años y continúa de generación en generación.

El maestro José Trinidad Zagal Silva, fue quien inició en la creación de estas obras por herencia de su padre, desde hace 50 años y con el paso de los años es una labor que comparte con su esposa, sus hijos y nietos.

Por lo que, en esta exposición participa toda la familia, José Trinidad Zagal Silva, Irma Gutierrez Reyes, Luis Zagal Gutiérrez, César Zagal Gutiérrez y Luis Eduardo Zagal Salas.

"Desde hace un tiempo, queríamos pedir apoyo aquí en la Secretaría de Turismo y Cultura para que nos dieran la oportunidad de exponer y dar a conocer nuestras obras, sobre todo era un deseo de mi esposa, ver en un museo todas nuestras piezas; y gracias a Dios se pudo hacer con el apoyo de las autoridades", expresó José Trinidad Zagal Silva.

Figura de un cocodrilo hecha por la familia Zagal Gutiérrez. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

¿Como es la exposición?

La exposición, está integrada por más de 50 obras en escultura y de utilería en formatos grandes, además de diversas piezas en joyería, que precisamente dan muestra del amplio legado de la familia Zagal.

"Hay piezas de concurso, que han sido galardonadas tanto a nivel estatal como nacional, y otras que no han obtenido algún lugar, pero que son importantes para nosotros. Y como familia, artistas y artesanos, es una satisfacción enorme que la gente venga y conozca lo que se realiza acá en Morelos".

Generalmente, para la realización de las obras suelen utilizar piedras como obsidiana, cristal de roca, cuarzo rosa, jade, jicorita, granito y serpentina, e incluso plata y madera.

"La técnica es a base de cincel y martillo, yo me mandé a hacer unos cinceles con una punta de tuxteno que es similar al diamante para que sea más fácil golpear y no se abolle porque algunas piedras se prestan para desmontar a cincel y martillo, posteriormente se utiliza herramienta eléctrica".

En la exposición encontramos una variedad de obras como Nacimientos, Cuexcomates, Molcajetes, Alhajeros, Ollas y Esculturas de decoración en distintas figuras (corazones, jaguar, pantera, máscaras, caballos, toros, catrinas, etcétera).

Piezas de la exposición: "Arte Zagal. Manos que transforman" en el Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO). / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Un importante legado familiar...

El maestro José Trinidad Zagal inició en la creación del arte lapidario a los 15 años de edad, y desde entonces no ha parado de realizar obras, perfeccionando su técnica y transmitiendo sus conocimientos a sus hijos y nietos.

"Para mí es algo muy importante, porque así como yo lo recibí por herencia de mi padre Benjamín Ocampo, quien inició a cincel y martillo, él me enseñó a mí, y yo le enseñé a mi hijo Luis el mayor, y después a mi hijo César. Y mi hijo, a mi nieto Luis Eduardo. Es importante que esto se rescate y no se pierda, ahora que todavía puedo seguiré trabajando, y cuando ya no pueda hacerlo, continuaré dando talleres para que esto siga adelante".

Durante la inauguración, la familia Zagal brindó un recorrido por la exposición, hablando detalladamente de las diversas piezas, cuáles fueron sus inspiraciones y cuáles de ellas han sido galardonadas.

La exposición "Arte Zagal. Manos que transforman", permanecerá en el MMAPO hasta el 4 de agosto, visítala de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas, entrada libre.