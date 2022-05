[Extranjeros en Morelos] Pirámide de Xochicalco: ruinas de arte

El alemán Karl Nebel (1805-1855) nos legó el libro Viaje pintoresco y arqueológico sobre la parte más interesante de la República Mexicana con 50 extraordinarias litografías dibujadas por él y con anotaciones sobre cada una de ellas.

Contiene tres láminas referentes a la pirámide de Xochicalco: “Estas ruinas, como objeto de arte, ofrecen lo que los indígenas hicieron de más perfecto en arquitectura, incluidos los monumentos de Palenque que empiezan a fijar la atención de los sabios. Lástima es que las expediciones que se hicieron en aquellas regiones en los últimos años no hubiesen sido hechas uno o dos siglos antes; en lugar de destruir, sea por ignorancia, sea por fanatismo, todo lo que tenía analogía con el culto o con la historia de los indios, en cuyo caso conoceríamos, sin duda, el origen de un pueblo que, a causa de su civilización, merece tanta atención como los del mundo antiguo.”

“Parece que han querido fortificar este lugar, pues todo el cerro está cortado en escalones o baterías, una encima de otra, y sostenidas por fuertes murallas para impedir el hundimiento de la tierra.”

“Parece que la principal causa de la destrucción del monumento proviene de que los hacendados del llano se llevaron las piedras para la construcción de las haciendas; vandalismo que no debe sorprender aquí, cuando lo encontramos en la misma Roma, en donde destruyeron una gran parte del célebre coliseo con el mismo motivo.”

“Las piedras que sirvieron para la construcción de la pirámide son de basalto porfídico, que no se encuentra sino a gran distancia de allí. No habrán sido los indios tan ignorantes en la maquinaria cuando han transportado, por cerros y barrancos, piedras tan grandes y pesadas como las que se emplearon en ella. Qué trabajo les habrá costado el labrar y esculpir en un material tan duro, no haciendo entonces uso del hierro, que no conocían. Varias personas me aseguraron que sobre la pirámide se hallaba la figura de un hombre extendido en una especie de silla, a quien un águila estaba arrancando el corazón, haciendo alusión a la historia de Prometeo. No vi ningún vestigio de tal grupo.”

“Una cosa muy particular de esta pirámide es un taladro que no solamente atraviesa todo el edificio de arriba abajo sino el mismo cerro, y que servía de paso a los rayos del sol, que caen, cuando éste estaba en el zenit del lugar, directamente sobre una especie de altar a cien pies de profundidad en una cueva labrada en la roca con dos salidas al lado del cerro. Es probable que los dos días del año en que el sol penetra hasta el interior del cerro, fuesen señalados por solemnes fiestas en honra de la divinidad misma del templo.”

“Estas figuras [los bajorrelieves], como todos los vestigios que se encuentran en aquel lugar, son notables, no por su labor, harto ordinaria, sino por el carácter particular de sus formas, que difieren mucho de todo lo que se ve en las inmediaciones de México o más al norte, y tienen una grande analogía con los bajorrelieves que adornan los monumentos de Palenque. Se observa esta semejanza particularmente en las grandes narices de las figuras. También es muy notable el contorno del torso y de los brazos, así como la posición de las piernas en las dos figuras que van aquí representadas: todo esto tiene más bien un carácter oriental que mexicano, mientras que la cara es evidentemente la de los indios del país.”

Nebel dibuja una lámina imaginando el templo restaurado: “Veamos aquí el monumento como debe de haber existido. Aunque varias circunstancias inducen a creer que este teocalli fue dedicado al sol, sin embargo, no he querido adornarlo con su imagen, nombrada Tonatiuh, que debía de figurar en la puerta de en medio”.





