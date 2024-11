[Extranjeros en Morelos] La historia de un juez de letras en la Cuernavaca del siglo pasado

El connotado escritor cubano Leonardo Padura (1955) ha escrito ensayo, cuento y sobre todo novela, como ésta -La novela de mi vida- que versa sobre su paisano el poeta José María Heredia, contemporáneo de nuestra guerra de Independencia.

Trata de un exiliado cubano cuya tesis doctoral fue sobre Heredia y procura encontrar su autobiografía desaparecida; como ese gran poeta cubano vivió en México y aquí se desempeñó en la vida pública, nuestro país aparece recurrentemente.

La novela se desarrolla en tres planos temporales: el de Heredia, en las primeras décadas del siglo XIX, el de un hijo suyo, a principios del XX, y el del exiliado, de estos inicios del tercer milenio. Miremos un fragmento vinculado al hoy estado de Morelos, donde quien habla es Heredia:

“Para compensarme, el presidente Guadalupe Victoria insistió en que aceptara el puesto de juez de letras en la muy cercana ciudad de Cuernavaca, y me asignó un digno salario de cinco mil pesos. Allá me fui, contento, y dedi­qué los días hábiles al trabajo, mientras pasaba los fines de semana en México, en compañía de mi novia, con la que sólo esperaba casarme para llevarla a vivir conmigo. Pero, en medio de aquella recobrada tranquilidad, yo presentía la proximidad de nuevas tormentas y quizá por esa certidumbre la poesía, casi desaparecida por largo tiempo, vol­vió a visitarme y escribí por esos meses varios poemas dedicados a Jacoba, y también algunas de mis últimas obras de aliento patriótico”.

“Viviendo en esa tregua de paz y poesía llegó septiembre de 1827 y desposé a Jacoba, para darle aquel sentido de realidad que, pensaba, había estado ausente de mi existencia, llena de peripecias impuestas por el destino, más que deseadas o buscadas por mí. Definitivamente real comenzó a ser todo cuando, en los días finales del año, mi esposa me advirtió que estaba embarazada. Lógicamente recordé a Lola por esos días, pero ahora mi vida miraba más hacia el porvenir que hacia el pasa­do, pues la sentía enrumbada por los senderos de una ansiada norma­lidad, apenas preocupado por la publicación de mis versos y los afanes por hacer feliz a mi bella y joven esposa, la real, la que cada día me ali­mentaba y me premiaba con su amor carnal y espiritual, con la que, en las tardes propicias de Cuernavaca, salía a caminar, acompañados por el perro que insistió en tener Jacoba, y al cual bautizamos Hatuey, como el cacique indio asesinado por los conquistadores españoles”.

“El día 16 de septiembre de 1828, en la Plaza Mayor de Cuernavaca, subí a la tribuna para pronunciar un discurso de celebración del ani­versario del Grito de la Independencia mexicana. Allí dije -y lo repi­tieron varios periódicos de la República—: «Jamás olvidemos que la jus­ticia es la base de la libertad; que sin justicia no puede haber paz, y sin paz no puede haber confianza, ni prosperidad ni ventura», y clamé por el respeto a la Constitución y por evitar la orgía política que sobre nosotros se cernía, desde que esa misma mañana se supo que en Jalapa se había levantado contra el Senado el general Santa Anna... A partir de ese instante los acontecimientos se desenvolvieron como un torbe­llino, por el cual yo mismo fui arrastrado cuando, en mi nueva con­dición de fiscal del Estado de México, debí empuñar la espada para defender la justicia, pues, a raíz del pronunciamiento militar, un gru­po de facinerosos que se hacía llamar «el pueblo», asaltaron y saquea­ron los comercios de Toluca. Allí, a mi pesar, debí participar en una violenta represión y vi, con mis ojos, horribles escenas de mutilación y muerte”.