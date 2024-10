[Extranjeros en Morelos] Fragmentos de la 'Historia natural y moral de las Indias'

El jesuita español Joseph de Acosta (1540-1600) tuvo importantes cargos dentro de la orden de San Ignacio de Loyola: fue rector del colegio jesuita en Lima, donde vivió 14 años, y murió siendo rector del colegio de Salamanca.

A la Nueva España vino un año, en 1586. Acosta produjo numerosos escritos religiosos y didácticos, incluidos un catecismo trilingüe, un libro de aventuras y su obra cumbre, la que hoy nos ocupa: Historia natural y moral de las Indias. El éxito de la Historia fue inmediato, desde luego se tradujo a muchos idiomas.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Las reflexiones científicas del padre Acosta hoy pudieran parecernos hasta graciosas, pero en su momento eran de avanzada:

Cultura [Extranjeros en Morelos] John Steinbeck y su relato dramatizado de la vida de Emiliano Zapata

“Así que sin duda es el cielo de redonda y perfecta figura, y la tierra, abrazándose con el agua, hacen un globo o bola cabal, que resulta de los dos elementos, y tiene sus términos y límites, su redondez y grandeza, lo cual se puede bastantemente probar y demostrar por razones de filosofía y astrología”.

Leamos esta información de nuestro interés: “Cómese el plátano como fruta, así crudo; ásase también, y guísase y hacen de él diversos potajes y aún conservas. Hay unos plátanos pequeños y más delicados y blancos, que en la Isla Española llaman dominicos; hay otros más gruesos y recios, y colorados. En la tierra del Perú no se dan; tráense de los Andes, como a México de Cuernavaca y otros valles. En Tierra Firme y en algunas islas hay platanares grandísimos como bosques espesos; si el plátano fuera de provecho para el fuego, fuera la planta más útil que puede ser, pero no lo es, porque ni su hoja ni sus ramas sirven de leña, y mucho menos de madera, por ser fofos y sin fuerza. Todavía las hojas secas sirvieron a D. Alonso de Arcila (como él dice) para escribir en Chile algunos pedazos de la Araucana, y a falta de papel no es mal reme­dio, pues será la hoja del ancho de un pliego de papel o poco menos, y de largo tiene más de cuatro tantos”.

Cultura [Extranjeros en Morelos] Una visión de los prejuicios de EU hacia los latinos y mexicanos

Acosta recoge datos acerca de las migraciones nahuatlacas desde el norte hacia el centro del país: “Estos siete linajes que he dicho, no salieron todos juntos. Los primeros fueron los xochimilcos, que quiere decir, gente de sementeras de flores. Estos poblaron a la orilla de la gran laguna de México, hacia el mediodía, y fundaron una ciudad de su nombre, y otros muchos lugares. Mucho después llega­ron los del segundo linaje llamados chalcas, que significa gente de las bocas, y también fundaron otra ciudad de su nombre, partiendo términos con los xochimilcos".

"Los terceros fueron los tepanecas, que quiere decir, gente de la puente, y también poblaron en la orilla de la laguna, al occidente. Estos cre­cieron tanto, que a la cabeza de su provincia la llamaron Azcapotzalco, que quiere decir hormiguero, y fueron gran tiempo muy poderosos. Tras éstos vinieron los que poblaron a Texcoco, que son los de Culhua, que quiere decir gente corva, porque en su tierra había un cerro muy encorvado. Y así quedó la laguna cercada de estas cuatro naciones, poblando éstos al oriente y los tepanecas al norte".

"Estos de Texcoco fueron tenidos por muy cortesanos y bien hablados, y su lengua es muy galana. Después llegaron los tlahuicas, que significa gente de la sierra; éstos eran los más toscos de todos, y como hallaron ocupados todos los llanos en contorno de la laguna hasta las sierras, pasaron de la otra parte de la sierra, donde hallaron una tierra muy fértil, y espaciosa y caliente, donde pobla­ron grandes pueblos y muchos, y a la cabeza de su provincia llamaron Cuauhnáhuac, que quiere decir lugar donde suena la voz del águila, que corrompidamente nuestro vulgo llama Cuernavaca, y aquella provincia es la que hoy se dice el Marquesado".