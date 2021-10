[Extranjeros en Morelos] El napoleónico mariscal de Cuernavaca

El francés Achille Bazaine (1811-1888) inició la carrera de las armas a los 20 años y participó en combates en África, España, Rusia e Italia; obtuvo la Cruz de la Legión de Honor por sus méritos en campaña. Llegó a México bajo las órdenes del mariscal Forey y para julio de 1863 ya lo había sustituido como comandante en jefe; en 1864 recibió el grado de mariscal.

Aquí Bazaine casó con Josefa Peña y Azcárate, 37 años menor que él. Evacua nuestro país en febrero de 1867. Todavía en 1870 participa en la guerra franco prusiana. A la caída de Napoleón III, Bazaine es acusado de traición, degradado y condenado a muerte, pena que se le conmuta por la de 20 años de prisión; logra huir y muere en Madrid.

En octubre de 1863, Bazaine escribe al general Juan Vicario, comandante militar de Cuernavaca aliado de los franceses, sobre la conveniencia de no diseminar las tropas franco mexicanas:

“Reconozco con U. que los esfuerzos del enemigo en los alrededores de Cuernavaca merecen llamar la atención; sin embargo, me permito observar que no podemos ocuparnos en este momento de oponer tropas a las fuerzas que se presentan de este lado. Extender nuestra línea ya tan alargada por la necesidad de guardar nuestra base de operaciones, sería una falta militar. No podemos tener nuestra derecha en Veracruz y nuestra izquierda en el Pacífico.”

“Tenemos delante de nosotros hacia el norte del imperio, concentraciones de tropas, las cuales debemos de tener en cuenta desde luego, reservándonos volver después sobre las bandas que infectan las diversas comarcas del país. Pero es necesario salvar primeramente los grandes intereses nacionales, para ocuparse en seguida de los detalles.”

“Aténgome, pues, al texto de las instrucciones primeras que U. ha recibido; ocúpese de guardar a Cuernavaca, Izúcar de Matamoros e Iguala y no piense en extenderse. La táctica del enemigo es llevarnos a la diseminación de nuestras fuerzas, cuyas consecuencias desastrosas temo.”

“Repito a U. que cuando haya concluido con las tropas regulares del norte del imperio, pensaré en las operaciones que necesita la presencia de estas bandas que U. señala.”

En noviembre de 1863, Bazaine se dirigió a Napoleón III, informándole acerca de los avances del ejército franco mexicano en el interior del país y de la actitud ofensiva y defensiva de los republicanos:

“Los acontecimientos podrán modificar mis proyectos, pero ejecutaré ante todo el que sea más rápido y que pueda traer resultados decisivos.”

“A fin de llamar mi atención hacia el sur y distraer nuestras operaciones en el interior, el enemigo ha reunido de cuatro a cinco mil hombres de tropas regulares en el estado de Guerrero, a las órdenes de Porfirio Díaz, y después de haber tomado la pequeña ciudad de Taxco, ha cercado en Iguala al general Vicario, quien, a pesar de mis instrucciones, se obstinó en quedar allí, en lugar de volver sobre Cuernavaca, cuyo comandante militar era. He dirigido tropas mexicanas hacia esa ciudad para tratar de ayudar a Vicario, no obstante de haber querido hacer más de lo que podía (él es del estado de Guerrero), en vez de haber sabido esperar el momento oportuno y, sobre todo, haber sabido obedecer; tiene bajo sus órdenes, de 1200 a 1500 voluntarios.”

Desde Querétaro, en enero de 1864, Bazaine se dirigió al general francés Douay, participándole diversas noticias de asuntos y acciones militares: “Recibí aviso de dos refriegas felices que nuestros auxiliares tuvieron con el enemigo, hacia Tulancingo por una parte, y del lado de Cuernavaca por la otra. En la segunda, el coronel Abraham de la Peña había hecho sufrir pérdidas considerables a Leiva; pero él mismo fue herido mortalmente. No tengo detalles”.