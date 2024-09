Exposición fotográfica 'Pasaje visual': Visítala en la Casona Spencer

Alumnas y alumnos del Taller de Fotografía Básica del maestro Lázaro Sandoval, inauguraron la exposición colectiva “Pasaje visual” en la galería de la cafetería La Barranca, ubicada en la Casona Spencer. En esta muestra, presentan obras en las que aplican todas las herramientas y conocimientos adquiridos durante las clases, de una manera magistral.

"Es una muestra del producto académico final del taller de fotografía básica más reciente que impartí, y que a través de las obras podemos ver un trabajo y resultado muy especial, porque si revisas las fotos te das cuenta que hay un sincretismo muy especial, mucha estética, mucho manejo de luz, de sombras, de líneas, de formas, y temas que me han parecido extraordinario", expresó Lázaro Sandoval.

A través de obras fotográficas, ocho alumnos comparten su perspectiva y estética de distintos temas. / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

Asimismo, destacó que de los 26 años que lleva impartiendo clases, es la primera vez que el resultado fotográfico realmente le ha sorprendido, ya que, generalmente los estudiantes presentan obras con paisajes y retratos, y en esta ocasión, no hay nada de ese estilo fotográfico, que podría decirse es muy cotidiano cuando se inicia en esta disciplina artística.

"A mí me resultó extraordinariamente sorprendente cuando hice la última selección de las fotos, porque me di cuenta que no había una calle, caras o muchos paisajes, ya que solo hay uno. Y también me pareció extraño en ese sentido, cómo se convirtió en un producto fotográfico muy estético y artístico, para mi gusto de muy alto valor".

Exposición fotográfica "Pasaje visual". / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

En esta exposición participan:

Graciela Gil Martínez

Grissel Hagopian Castelán

Rosa Gallardo Zepeda

Rossana Cuevas Rojas

Lyn Andrea Quiñones Cruz

Lynda Cruz Juárez

Jorge Izurieta Dávila

Luis Arturo Brizuela Mundo

“En este taller, empezaron 22 alumnos y solo culminaron ocho, es un asunto complejo porque es el primer taller que imparto donde hay tanta deserción, realmente estoy muy sorprendido por eso, pero en general he visto que, en la actualidad, los talleres de todas las disciplinas artísticas están pasando lo mismo”.

Sin duda, Lázaro Sandoval reconoce el talento de sus alumnos, pues quedó muy contento con el resultado que presentaron en cada una de las obras fotográficas, pues incluso varios alumnos, llegaron al taller para aprender sobre fotografía desde cero.

“Me di cuenta de una capacidad histriónica propia interna que me generó una serie de ideas en la teoría del manejo de las clases, y que culminó en productos muy específicos y agradables. A algunos de ellos, les costó mucho trabajo dar los primeros pasos de ajuste, enfoque y perspectiva, pero al final lo hicieron muy bien”.

Durante la inauguración, Galo González de la galería La Barranca, presentó a Lázaro Sandoval y sus alumnos, destacando la labor fotográfica del profesor como un portador de una serie de conocimientos en fotografía con una trayectoria de más de cuatro años. Además, recordó que la galería es un espacio dispuesto para artistas emergentes de Morelos, que deseen presentar su obra.

La exposición “Pasaje visual” permanecerá en La Barranca hasta el 6 de octubre, visítala de martes a domingo de 11:00 a 18:00 horas, entrada gratuita.