Eunice Guerrero realiza el arte de Microsinfonías

Además de demostrar su talento en la música con la agrupación Valsian, la artista mexicana Eunice Guerrero ha destacado en la pintura, participando en varias exposiciones en Morelos. Recientemente, su gran talento y calidad artística le dieron la oportunidad de participar con su obra pictórica en el álbum “Microsinfonias” de Sergio Vallin, el cual está disponible en una edición de colección en vinilo-boxset.

“La pintura es otra de esas cosas que me gusta mucho, y a la que me he dedicado por muchos años. Y en este tiempo de encierro me he dedicado más a esto, he estado haciendo varias cosas y mi equipo de trabajo, seguido les comparto nuevas pinturas, mi portafolio y demás; estas obras llegaron a ojos de Sergio, él estaba trabajando en este boxset de colección de 'Microsinfonias' y estaba planeando el arte del disco, me conoció, vio mi trabajo y le gustó, así surgió la invitación para participar con él”, expresó Eunice Guerrero.

El objetivo de la obra musical de Sergio Vallin es compartir y crear música con sus amigos, compositores e intérpretes que ha admirado durante toda su vida. La mitad del disco está inspirado en obras de los artistas invitados y la otra mitad son obras de su propia autoría. Sus guitarras eléctricas y acústicas son la columna vertebral de este disco, envuelto en arreglos orquestales interpretados por la Orquesta Sinfónica de Praga y embellecido con las guitarras y demás instrumentos interpretados por sus invitados, entre los que destacan, Carlos Santana, Steve Vai, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Fher, Berta Rojas, Ara Malikian, Marco Antonio Solis, Janek Gwizdala y Arturo Sandoval.

La magia, el amor y la pasión que envuelven esta obra de arte son inspiración para hacer la edición especial de este vinilo presentado en un triple gatefold (tres paneles) que en su interior conforman un majestuoso mural realizado por Eunice Guerrero y el pintor cubano Waldo Saavedra para homenajear a todos los invitados de esta aventura musical.

“Sergio tenía ya unas piezas que había mandado a hacer con el pintor Waldo Saavedra, las cuales retratan a algunas de las personas que colaboran en el disco, como Alejandro Sanz, Carlos Santana, Berta Rojas, entre otros. Esos retratos ya existían, y con esa idea se vino a la mente generar algo nuevo, y pensar en cómo integrar al resto de los artistas y músicos que colaboraron en el disco como familiares y amigos de Sergio, entonces dijo porque no hacemos el resto de los retratos y le damos cara a todos los que participaron”.

Se tenían ya siete obras, y Eunice fue la encargada de hacer siete más, retratando al resto de los músicos, bajo la técnica de tinta y acuarela.

“Quise acercarme a esta estética que ya se tenía con el trabajo de Waldo, para hacer un montaje tipo mural donde se pudieran ver todos, Amanda Ramírez y Mariana Bermejo fueron las que hicieron este montaje. Todo fue un proceso aproximado de tres meses, muy intenso porque se esperaba el lanzamiento para cierta fecha”.

Como parte de la agrupación Valsian, Eunice es la encargada de realizar el arte de su proyecto musical, sin embargo, esta es la primera vez que trabaja el arte para otro músico, siendo una experiencia muy significativa como artista.

“Es la primera vez que tengo la oportunidad de trabajar el arte de un proyecto de música, generalmente yo hago el arte de Valsian pero es un trabajo que cumple con mis expectativas y ya; pero darle forma a la visión de alguien más y que no sólo es visualmente, sino que está pegada a la otra cosa que es la música. Aprendí un montón y me encantará seguir haciéndolo. De hecho, estoy trabajando en un par de proyectos musicales, estar en medio de esas dos cosas me encanta y es algo que me llena de emoción”.

Sin duda, esta experiencia es un aliciente en su carrera como artista, “Estoy muy contenta porque lo que uno va trabajando algún día llega a los ojos de alguien. Es muy emocionante, porque pienso en cada uno de los nombres y en lo qué significan, no a todos tenía el placer de conocer su trabajo, pero gracias a esto lo conocí y todos son personajes de innegable talento y trayectoria; y estar en esa lista de nombres que forman parte del proyecto, es un gran honor, de alguna forma llegará mi trabajo a ellos también y vamos a conocernos”.

Durante este año, ante el confinamiento Eunice ha aprovechado el tiempo para trabajar en el aspecto musical, y también en su obra pictórica, experimentando y descubrimiento distintas formas a las que no se había atrevido anteriormente.

“Doy clases de pintura, y al hacerlo me remueve muchas cosas, porque siempre le. dices a los demás, que hagan la prueba, intenten, que no se encasillen en algo, y de repente, te cae a ti mismo el mensaje, entonces dije necesito experimentar más, lo aprendido ahí está y reconoces ciertas cosas, pero hay que desaprender para inventarte y ver qué haces. Al principio de la pandemia, no sabía qué hacer, después inicié con obra en pequeño formato y luego retratos probando otras cosas”.

