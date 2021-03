Ethel Krauze, más creativa que nunca

La escritora y activista mexicana Ethel Krauze no ha parado de trabajar durante este año pandémico, pues además de impartir clases y talleres de forma virtual, ha continuado con su labor como escritora.

"He estado escribiendo como loca, algunos poemas que es mi mayor pasión, donde abordó diversos temas y sobre todo cómo he pasado estos momentos de pandemia, pero también retomé el cuento, que disfruto mucho".

Asimismo en 2020 publicó los libros Poeminas para Adelina y El libro de los miedos.

"El libro de los miedos. Una cucharada de cada uno y otro poco”, incluye una serie de cuentos mínimos que abordan aquellos temores que han invadido o invaden a la autora, los reales y los ficticios, los insoportables, los construidos y los innombrables. Miedos tontos, miedos verdaderos, miedos insoportables, miedos de sueño, miedos construidos, miedos fríos y calientes y miedos que no se pueden nombrar

"Hace una categorización de los miedos tontos, de los sueños, de los miedos verdaderos, etcétera porque me interesaba tocar este tema porque hay mucho miedo al miedo y quise escribir específicamente de mis miedos, pensando en que también son los miedos de los demás. Es un libro no para asustar, pero si para reflexionar, sobre a qué cosas se les tiene miedo y a qué vale la pena tenerle miedo y a que no", expresó Ethel Krauze.

El libro fue publicado el 10 de septiembre de 2020 y fue presentado de forma virtual en la Feria del Libro de Chihuahua 2020 el pasado 30 de octubre.





Poeminas para Adelina

Este libro está dedicado a su hija Adelina, el cual decidió compartir con el público durante el año pandémico.

De acuerdo con la descripción del libro: Poeminas son las palabras perfectas para describir a Adelina. Palabras que nacen de la alegría compartida cuando la madre y la hija descubren juntas la vida. Son saltos y vuelos, tesoros y misterios. Tan grandes como los versos y tan breves como los cuentos de oro que se esconden en los ratos que todos tenemos para mirar el cielo. Una caricia, un instante, un juego, una pesadilla, un aleteo de párpados en medio del sueño. Ahí donde pones el ojo, pones el verso. Ahí, debajo del pensamiento, espera la mina de la poesía. Este es un libro que cuenta la historia de un descubrimiento: la infancia es un poema que todo lo cuenta.

"Poeminas son como una pequeña mina de oro de poesía que quise escribir para Adelina. Es un libro que fui haciendo conforme ella iba creciendo, donde cuento un poco nuestra historia de juegos y relatos, esta relación filial de madre e hija y los diálogos que teníamos. Lo fui haciendo hace muchos años y se lo regalé a ella cuando cumplió 12 años como ejemplar único".

Durante estos meses, mientras acomodaba los estantes, se encontró aquel ejemplar que regaló a Adelina y tomó la decisión de publicarlo, y darle un toque más especial, incluyendo el arte de Adelina.

"Lo encontré y dije, ahora que los niños y las mamás están encerrados lo pudieran leer juntos. Lo revisé, lo armé y toqué la puerta a Nadia Contreras que es la editora en Bitácoras de vuelo, y que aceptó con mucho gusto. Y decidí ilustrarlo con pinturas que Adelina hizo, porque cuando era más pequeña, le gustaba pintar en acuarela y me pareció muy lindo e importante incluir su obra en un libro que inició como un regalo para ella, y que habla mucho de las dos".

El libro se publicó en octubre y ha tenido varias presentaciones virtuales como en la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) y en la editorial Bitácora de Vuelos Ediciones con la participación de la poeta Kyra Galván.

"Poeminas para Adelina es un libro, ante todo, alegre, ante todo, vital y optimista. Tengo que decir que se complementa perfecto con las ilustraciones bellísimas, libres y espontáneas de la propia Adelina, que, si no supiera que es estudiante de la carrera de medicina, diría que erró la profesión, porque bien podía haber sido una pintora maravillosa, de esas que hacen perfecta comunión con el uso de los colores. Tanto el texto como las ilustraciones, forman una mancuerna que nos llena de felicidad, y nos ilumina el camino en tiempos tan oscuros...Además, creo que este es un libro especial porque evidencia el amor maternal y la felicidad que esto provoca...Ethel nos transparenta en Poeminas para Adelina, la ternura de un niño, la ingenuidad de ángeles que tienen, la fuerza de su cariño y su confianza en nosotros, que para ellos somos todopoderosos. Ahí creo que reside su fuerza, su encanto, su importancia. El que Ethel, como mujer y poeta madura despliegue sin pudor, las miles de la maternidad y la ternura de los niños.

Poeminas para Adelina es un libro ligero, alegre, jocoso, que se nos hace poquito", menciona Kyra Galván.

Los libros están disponibles en formato virtual y físico para los interesados en adquirirlos.

"Estoy muy contenta porque son dos libros que saqué en 2020 y que tienen su historia del porqué salen ahora en pandemia, porque son libros que precisamente nos pueden ayudar a vivir la relación filial y la poesía por un lado, y por el otro a reflexionar sobre nuestros miedos", finalizó Ethel Krauze.

Conéct@te:

Instagram: @ethelkrauze_k

Facebook: Ethel Krauze