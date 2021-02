Estrella prepara una Ensalada de caprichos

La escritora mexicana Estrella Fernández quien radica en Cuernavaca, Morelos, presentó recientemente su libro "Ensalada de caprichos" en la Feria virtual del Libro España, donde fue presentada por la reconocida escritora y poeta española Isabel Ascensión Martínez Miralles en un evento transmitido a través de Facebook live.

Para dar inicio, la escritora Isabel Ascensión compartió una breve semblanza sobre la amplia trayectoria de Estrella Fernández, quien comenzó a escribir desde los 11 años de edad motivada por su maestra de literatura. El arte de escribir, ha sido una de sus grandes pasiones y actualmente cuenta con importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional.

"Gracias Estrella por confiar en mí para presentar 'Ensalada de caprichos', un libro de extraordinaria sensualidad, pasión y sabiduría, porque no está reñido lo uno con lo otro", comentó Isabel Ascensión Martínez Miralles.

Posteriormente, Estrella tomó la palabra para expresar su felicidad y agradecimiento por ser parte de esta feria virtual y de tener el honor de ser presentada por Isabel Ascensión.

"Agradezco a los organizadores de la Feria virtual del Libro España por el espacio que me brindaron. Agradecida contigo Isabel de que hayas aceptado presentar mi libro, me siento fascinada y muy cobijada por ti, por tu amistad y por tu tiempo para leer mis letras", mencionó Estrella Fernández.

Para comenzar la presentación del libro, Estrella contó que apesar de que ya tenía un libro escrito, el detonante para seguir su carrera fue en un taller sobre Escritura Identitaria que impartió la maestra Elena de Hoyos, donde aprendió a valorarse y a tener seguridad de expresar lo que quiera y tener su propia personalidad.

"El texto 'Ensalada de caprichos' que también le da título al libro, está en el segundo capítulo, éste surgió en el taller de Escritura Identitaria, a partir de un ejercicio sobre el cuestionamiento ¿Qué son los hombres en nuestra vida?, y deben saber que todo lo que escribimos los autores no es totalmente la realidad, pero traté de describir a los hombres en diferentes facetas".

Posteriormente, Estrella realizó la lectura de ese texto para compartir con los espectadores un poco de su trabajo. En este texto, describe las relaciones de una mujer con los hombres, con aquel que se tornaba violento, aquel que le gustaban las fiestas y no ofrecía algo estable, pero también aquellos a los que nunca correspondió y aquellos que le brindaron amor sincero.

"Soy una mujer que tiene una dualidad, no me da pena decir nada y no me interesa lo que digan los demás, sé quién soy y sé mi integridad. Siempre trato de dejar un mensaje en cada uno de mis textos".

Más tarde, la escritora mexicana compartió de viva voz el texto "Ese hombre nunca ha dicho que me ama", el cual habla de aquellas otras formas de demostrar el amor sin palabras.

"Podría pensarse que todo en este libro está referido al amor de pareja, sin embargo, cuando te adentras en sus páginas, se observa que no solamente está lleno de fuerza, vitalidad y una sensualidad exuberante, sino que hay salpicaduras de profunda sabiduría de conocimiento humano que sólo da la vida, que no se encuentra en libros", expresó Isabel Ascensión.

"No nada más es para una relación de pareja, la seducción es una conquista, un logro, tratar de conseguir algo, pero no seduciendo sexualmente; sino con la personalidad, que se interesen en mí, en mi trabajo en mis ganas de ser y aprender" dijo Estrella Fernández.

La escritora mexicana dijo que este libro está dedicado a su esposo e hijo, quienes han sido su mayor apoyo en este camino y la han motivado a seguir expresándose con naturalidad y libertad.

Para despedirse, Estrella leyó los poemas "Los labios me los como aparte" y "Flor Silvestre", este último aborda la importancia de la dignidad y todos los valores, además el hecho de ser natural y original sin seguir estereotipos.

Fue así como a través de la virtualidad y esta importante feria del libro, Isabel Ascensión y Estrella Fernández unieron su talento y sus voces para compartir con el público internacional este maravilloso libro.