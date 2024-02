Esther Téllez comparte 'Los frutos del horno' en su exposición

La artista y artesana Esther Téllez presenta su exposición "Los frutos del horno" en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo (MUAIC) en la que muestra sus piezas más recientes creadas en barro y cerámica en la que expresa diversas temáticas y emociones.

"La exposición está integrada por piezas de cerámica y barro, una producción reciente del año pasado que muestra lo que puedo llamar el reto cumplido de 10 años de trabajo como creadora reconocida", expresó Esther Téllez.

Asimismo, menciona que esta interesante serie de piezas fueron hechas específicamente para estar en este espacio, con el objetivo de que quienes están en Cuernavaca o visitan la ciudad tengan la oportunidad de conocer el trabajo que se está realizando en estos ámbitos.

Piezas de la exposición "Los frutos del horno" de Esther Téllez. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

¿Cómo es la exposición?

Esther Téllez presenta 36 piezas de diferentes tamaños, en distintas técnicas, principalmente cerámica de alta temperatura, las cuales son totalmente artesanales hechas sin moldes.

"Edgar Assad me decía que mis piezas son muy orgánicas, y le concedo la razón, porque creo que todos los que estamos inmersos en la parte creativa tenemos como primer referente lo que nos rodea y aquí en Cuernavaca es la naturaleza. Entonces varias de las piezas que trabajo tienen que ver con eso, lo que está ante mi vista; y estas piezas como los platos moteados que tienen formas de hojas son un reflejo de lo que yo tengo cerquita del taller que se ubica por la Barranca de Amanalco".

Piezas que integran la exposición "Los frutos del horno". / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

En esta exposición podemos ver piezas con diversas figuras como gatitos, flores, figura humana, colgantes, jaboneras, platos, caballito y hojas, algunas utilitarias y otras más de decoración.

"Hay ocasiones en las que si pienso la pieza que voy a crear como la serie de seis gatitos que está aquí. Pero otras veces el barro o la cerámica cobran vida de una forma autónoma y conforme voy trabajándola van surgiendo las piezas de una forma espontánea, porque fluyen las manos en esa conexión de lo que se piensa y se siente".

Una herencia de su padre...

Rafael Téllez Medrano, padre de Esther fue un ceramista muy reconocido en Morelos por su gran talento y muchos años de trabajo en la creación de cerámica y barro.

Incluso se caracterizó por ser de los artistas y artesanos que realizaba modelos para ser replicados por varios de los talleres que están aún funcionando en la colonia Tres de Mayo.

"Empiezo a estar cercana a mi padre en este proceso ceramístico hace 17 años aproximadamente, él me da sus enseñanzas y consejos, me muestra la técnica, y cuando él fallece hace seis años, me deja como herencia su taller. Aceptar el reto de seguir creando en el taller y mostrar las obras que se han creado ahí, es una forma de honrar su memoria y seguir con este legado que él me dejó".

Esther destaca que desde pequeña estuvo rodeada de cerámica, y veían como él llegaba a la casa con su camisa medio manchada a pesar de que tenía su ropa de trabajo.

"Era inevitable que la pasta no estuviera en su ropa, en sus manos o en sus uñas, y nuestra casa estaba llena de piezas de cerámica, me acuerdo que había una bombonera muy grande que era la figura de un chef, y que mi mamá siempre llenaba de galletas".

Piezas de la exposición "Los frutos del horno" de Esther Téllez. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Cabe destacar que las obras que integran esta exposición están a la venta a precios accesibles.

"Es una forma de compartir con la gente poniendo las obras a su disposición y que estén a su alcance".

La exposición "Los frutos del horno" permanecerá en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo, hasta el 29 de febrero, visítala en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

Para adquirir alguna de las obras, contacta a Esther Téllez en sus redes sociales o en el teléfono 7777879773.

Conéct@te:

Facebook: Ceramica E. Tellez

Instagram: @ceramicatellez