Estela Barona en el Centro Cultural Teopanzolco

Dejé de escribir para el periódico durante algunas semanas, refugiada no en mi zona da confort sino en la zona de introspección y reflexión después de la mortal bofetada con la que nos ha golpeado la Madre Naturaleza que todo nos da, pero que nada nos perdona cuando rebasamos los límites de la arrogancia y nos deja arrodillados pidiendo perdón de todas las maneras posibles mientras vemos desaparecer, de la manera más cruenta e inhumana, a las personas que se van sumando las estadísticas en el planeta entero y muchas mujeres sufren la también violencia viviendo con el enemigo en sus propios hogares.

Ya habían pasado varios meses de un cruzamiento de infodemia que giraba a mil por hora en todos los rubros y en todos los sentidos y tuve que detenerme a observar, muchas veces angustiada, las diversas reacciones humanas en torno a este maremoto existencial que me impedían escribir algo que pudiera o quisiera compartir. Esa ha sido mi forma de vivir el duelo ante tanta aberración y crueldad humana con la que nos seguimos enfrentando y que desafortunadamente está aumentando cada día.

Gracias a la nota-invitación que me envió Hugo Juárez es que decidí salir de mi ensimismamiento y asistí al concierto de Estela Barona el pasado 4 de septiembre, mismo que se llevó a cabo en el CC Teopanzolco con el fin de abrir nuevamente sus puertas al público bajo todo tipo de protocolos sanitarios y en un ambiente de gran cordialidad.

Tenía muchas ganas de volver a Estela Barona aunque ella no me conoce a mí, todavía. Es una de las artistas consagradas de Morelos, además de ser muy versátil; la he visto reír, llorar, suspirar, suplicar y hasta enloquecer en su papel de la Emperatriz Carlota justo en el emblemático Jardín Borda. La he visto engalanando su terno de mestiza mientras baila como reina de la jarana y le canta a las albarradas blancas y a las vaquerías. La he visto de muchas maneras siempre con esa sonrisa que la caracteriza y, ese día, no fue diferente.

El recital se llevó a cabo en el lobby del Teopanzolco con muy pocos espectadores que también guardaban sus propios protocolos de sanidad y distancia. A las 7.30 en punto apareció Estela Barona vestida de blanco cargando toda su felicidad para compartirla con su auditorio. Las nubes, repletas de llanto suspendidas como fondo del amplio escenario al abierto, se detuvieron de repente para escuchar el repertorio musical que les esperaba y Barona empezó cantando "Gracias a la Vida". Esta canción hecha himno en estos momentos de gran fragilidad que envuelve a la humanidad entera. Todo el concierto siguió en ese mismo tenor: agradecer, luchar, sonreír, tener fe en nosotros mismos. La joven pianista Blanca Echeverría la acompañó tocando la canción "Contra el viento" y el magnífico compositor Jared Ayotl nos deleitó con dos hermosas canciones de su autoría. Una de ellas a dueto con Elena.

Fue una noche verdaderamente hermosa y plena con enormes ganas de restablecer la certidumbre y los buenos deseos, la cual se terminó ayudando a las nubes con una "lagrima furtiva" de Gaetano Donizzeti bajo un gran torrente de emocionantes aplausos arrancados desde las fibras más sensibles.

Excelente opción para la reapertura, Hugo Juárez. Al final de cuentas ¿qué haríamos los mortales sin el mágico refugio que nos otorgan la música y el Arte?